Ông Từ Thái Giang được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quy trình bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Từ Thái Giang, tân Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk)
Ngày 15/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và 2 nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quy trình bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng để chuyển đơn vị công tác.

Ông Từ Thái Giang sinh năm 1975, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế.

Ông từng là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Trong số đó có một số nghị quyết quan trọng như: Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương giao bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính...

Các nghị quyết này nhằm kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, tiếp tục tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp. Đây là cơ sở pháp lý để các cấp, ngành triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết Quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu biên chế năm 2025 trên địa bàn tỉnh với tổng số biên chế cán bộ, công chức là 9.230 người; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh là 52.447 người; tổng số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2025-2026 là 1.297 người.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công tác tuyển dụng công chức, viên chức đã được các cơ quan đơn vị chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, số biên chế chưa được tuyển dụng vẫn còn nên phần nào ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sẽ giúp cho địa phương đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành “quyết tâm tăng tốc, hành động quyết liệt, về đích toàn diện” các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2025.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri để kịp thời đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền.

Các cấp, ngành triển khai quyết liệt các nghị quyết về đẩy mạnh khoa học - công nghệ, phát triển giáo dục-đào tạo và chăm sóc sức khỏe người dân. Toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bà Cao Thị Hòa An đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp khắc phục kịp thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực, biên chế, đảm bảo nguồn lực tài chính, điều kiện… cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với chính quyền địa phương cấp xã để kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

