Phát hiện mới giúp giải mã bí ẩn về vật chất tối trong vũ trụ

Ngày 17/9, một nhóm các nhà khoa học quốc tế từ Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Israel đã phát hiện ra rằng phép đo tín hiệu sóng vô tuyến từ Mặt Trăng có thể thúc đẩy sự hiểu biết khoa học về vật chất tối.

Vật chất tối là dạng vật chất giả định, vô hình, không phát sáng, chiếm phần lớn trong vũ trụ và đến nay vẫn còn là ẩn số đối với con người.

Theo công trình nghiên cứu do Đại học Tel Aviv (Israel) công bố trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu vào Thời kỳ Đen tối của vũ trụ, khoảng 100 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang) và trước khi những ngôi sao đầu tiên được hình thành.

Họ phát hiện ra rằng vật chất tối có khả năng hình thành các khối đặc trong thời kỳ này, làm cho khí hydro phát ra sóng vô tuyến mạnh hơn. Bằng cách đo các tín hiệu sóng vô tuyến này từ không gian, các nhà khoa học có thể khám phá ra những chi tiết quan trọng về vật chất tối.

Do bầu khí quyển của Trái Đất đã ngăn chặn sóng vô tuyến từ vũ trụ sơ khai, nên các nhà khoa học cho rằng địa điểm tốt nhất để nghiên cứu sóng vô tuyến này là từ Mặt Trăng, nơi có môi trường yên tĩnh và ổn định, không bị nhiễu bởi bầu khí quyển Trái Đất cũng như các tín hiệu do con người tạo ra. Dù rất khó có thể đặt kính thiên văn trên Mặt Trăng, song các trung tâm nghiên cứu vũ trụ toàn cầu đã lên kế hoạch cho các sứ mệnh tại Mặt Trăng để tìm kiếm các mục tiêu khoa học.

Nhóm các nhà khoa học trên hy vọng những phát hiện mới của họ về sóng vô tuyến sẽ định hướng cho các nỗ lực nói trên. Mặc dù yếu nhưng những tín hiệu phát ra trước khi những ngôi sao đầu tiên hình thành là rõ ràng hơn vì chúng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của các ngôi sao.

Với các loại ăng-ten tiên tiến được đặt trên Mặt Trăng, các nhà khoa học có thể lập bản đồ các tín hiệu sóng vô tuyến, các mô hình được tạo ra bởi các khối vật chất tối và nghiên cứu cách vật chất tối ảnh hưởng đến vũ trụ sơ khai như thế nào./.

Đã có lời giải thích cho sự xuất hiện sớm của các hố đen lớn trong vũ trụ? Theo các nhà khoa học, “sao hố đen” có thể là giai đoạn sơ khai trong quá trình hình thành các hố đen siêu nặng tại tâm thiên hà ngày nay.