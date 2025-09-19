Khoa học

Phát hiện mới giúp giải mã bí ẩn về vật chất tối trong vũ trụ

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng vật chất tối có khả năng hình thành các khối đặc trong thời kỳ này, làm cho khí hydro phát ra sóng vô tuyến mạnh hơn.

Trung Kiên
(Ảnh minh họa. Nguồn: phys.org)
(Ảnh minh họa. Nguồn: phys.org)

Ngày 17/9, một nhóm các nhà khoa học quốc tế từ Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Israel đã phát hiện ra rằng phép đo tín hiệu sóng vô tuyến từ Mặt Trăng có thể thúc đẩy sự hiểu biết khoa học về vật chất tối.

Vật chất tối là dạng vật chất giả định, vô hình, không phát sáng, chiếm phần lớn trong vũ trụ và đến nay vẫn còn là ẩn số đối với con người.

Theo công trình nghiên cứu do Đại học Tel Aviv (Israel) công bố trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu vào Thời kỳ Đen tối của vũ trụ, khoảng 100 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang) và trước khi những ngôi sao đầu tiên được hình thành.

Họ phát hiện ra rằng vật chất tối có khả năng hình thành các khối đặc trong thời kỳ này, làm cho khí hydro phát ra sóng vô tuyến mạnh hơn. Bằng cách đo các tín hiệu sóng vô tuyến này từ không gian, các nhà khoa học có thể khám phá ra những chi tiết quan trọng về vật chất tối.

Do bầu khí quyển của Trái Đất đã ngăn chặn sóng vô tuyến từ vũ trụ sơ khai, nên các nhà khoa học cho rằng địa điểm tốt nhất để nghiên cứu sóng vô tuyến này là từ Mặt Trăng, nơi có môi trường yên tĩnh và ổn định, không bị nhiễu bởi bầu khí quyển Trái Đất cũng như các tín hiệu do con người tạo ra. Dù rất khó có thể đặt kính thiên văn trên Mặt Trăng, song các trung tâm nghiên cứu vũ trụ toàn cầu đã lên kế hoạch cho các sứ mệnh tại Mặt Trăng để tìm kiếm các mục tiêu khoa học.

Nhóm các nhà khoa học trên hy vọng những phát hiện mới của họ về sóng vô tuyến sẽ định hướng cho các nỗ lực nói trên. Mặc dù yếu nhưng những tín hiệu phát ra trước khi những ngôi sao đầu tiên hình thành là rõ ràng hơn vì chúng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của các ngôi sao.

Với các loại ăng-ten tiên tiến được đặt trên Mặt Trăng, các nhà khoa học có thể lập bản đồ các tín hiệu sóng vô tuyến, các mô hình được tạo ra bởi các khối vật chất tối và nghiên cứu cách vật chất tối ảnh hưởng đến vũ trụ sơ khai như thế nào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vật chất tối #Mặt Trăng #Trái Đất
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov ngày 13/9 đã tới dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.

Bên trong Trung tâm Vũ trụ Nga. (Nguồn: kremlin.ru)

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới NSC

Tổng thống Putin khẳng định NSC là giai đoạn mới trong sự phát triển công nghiệp vũ trụ, củng cố vị thế của Nga là “một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.”

Tàu Progress MS-32 vận chuyển hơn 2,5 tấn hàng hóa lên ISS, trong đó có nước uống, nhiên liệu, không khí để bổ sung khí quyển cho ISS và thiết bị khoa học. (Nguồn: NASA)

Nga phóng tàu chở hàng MS-32 lên quỹ đạo

Roscosmos cho biết tàu chở hàng Progress MS-32 của Nga, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đi vào quỹ đạo được chỉ định.