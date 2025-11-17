Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại

Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc ông Phạm Thành Ngại thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026./.