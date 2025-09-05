Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hội Khoa học 'Gặp gỡ Việt Nam'

Chiều 5/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học "Gặp gỡ Việt Nam" và Giáo sư Lê Kim Ngọc.

Bày tỏ xúc động khi tiếp hai giáo sư - những nhà trí thức tiêu biểu người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh trong suốt nhiều thập kỷ qua, hai giáo sư không những đã khẳng định được vị thế, uy tín trong giới khoa học quốc tế mà còn không ngừng gắn bó, đóng góp bền bỉ cho sự phát triển khoa học, giáo dục tại Việt Nam thông qua các hoạt động đầy tâm huyết như tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, sáng lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), cũng như nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Dù đã tuổi cao, Giáo sư Thanh Vân và Giáo sư Kim Ngọc vẫn giữ vững sự kiên trì, bản lĩnh của những nhà khoa học để lan tỏa niềm yêu khoa học cho thế hệ trẻ và người dân Việt Nam," Phó Chủ tịch nước xúc động chia sẻ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng nền khoa học nước nhà vững mạnh, Phó Chủ tịch nước cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Mới đây nhất, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ các mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Với những chủ trương, chính sách thuận lợi này, Phó Chủ tịch nước cho rằng cần lan tỏa niềm say mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ ngày nay; tạo những không gian, môi trường để người dân đến với khoa học, đưa khoa học trở thành nền tảng quan trọng trong sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ghi nhận những tâm nguyện, hiến kế quý báu của hai Giáo sư, Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, tổ chức phối hợp với hai giáo sư, nghiên cứu, triển khai thực hiện các hoạt động ý nghĩa, phù hợp; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc; huy động các trí thức, tổ chức, doanh nghiệp có khả năng tham gia, tạo thành sức mạnh chung, triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc hai Giáo sư luôn khỏe mạnh, giữ lửa, giữ tâm huyết để truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, đồng hành với sự phát triển của nền khoa học nước nhà; đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam, cộng đồng khoa học quốc tế cũng như tình hữu nghị Việt-Pháp.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ cảm xúc khi được trở về nước đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tạo nên bầu không khí xúc động, tự hào cho người dân trong nước cũng như kiều bào ở khắp năm châu. Đây không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, củng cố niềm tin của mỗi người dân Việt Nam vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Hoan nghênh với các chủ trương, chính sách quan trọng trong Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW, Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng hai nghị quyết quan trọng đã mở ra những quyết sách đột phá cho khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo.

Giáo sư Trần Thanh Vân mong muốn chú trọng hơn tới công tác giáo dục, lan tỏa tình yêu khoa học dành cho trẻ em, nhất là học sinh, sinh viên; từ đó hình thành nền tảng cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các cá nhân, tổ chức, địa phương, bộ, ngành... để góp phần thực hiện khát vọng đó.

Cùng với đề xuất thành lập, xây dựng mô hình “trung tâm khám phá khoa học” ở các địa phương dành cho trẻ em, Giáo sư Trần Thanh Vân đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa để có cơ chế, chính sách giữ chân, thu hút thêm các tài năng trẻ người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chuyên gia quốc tế về đóng góp cho sự phát triển khoa học nước nhà.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc vinh dự được Tổng thống Cộng hòa Pháp thăng hạng Huân chương Bắc đẩu bội tinh lên hạng Sỹ quan.

Sự thăng hạng Huân chương cao quý này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, cống hiến không mệt mỏi của hai giáo sư đối với khoa học và thế hệ trẻ, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quê hương Việt Nam./.

