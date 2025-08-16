Hơn 150 nhà khoa học được vinh danh tại trưng bày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM) phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai trương trưng bày “Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh cho biết Trưng bày “Đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là thành quả của hơn một năm chuẩn bị công phu được xây dựng từ kho tư liệu, hiện vật và ký ức quý giá của Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Với phương pháp tiếp cận thông qua lời kể của các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, qua những vật chứng, trưng bày mang đến cho công chúng câu chuyện sâu sắc, chân thực, cảm động về các nhà khoa học và hành trình khoa học Việt Nam trong suốt 80 xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng thời, hoạt động này nhằm tôn vinh cống hiến của giới trí thức Việt Nam, góp phần lan tỏa những câu chuyện chân thực và thành tựu đầy cảm hứng của các thế hệ nhà khoa học đến đông đảo công chúng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Hơn 150 nhà khoa học tiêu biểu cùng gần 200 tài liệu, hiện vật quý giá được giới thiệu tại trưng bày.

Nội dung được chia thành hai chủ đề: “Bảo vệ Tổ quốc” và “Xây dựng - phát triển đất nước.” Trong đó kể lại những đóng góp của các nhà khoa học trong cuộc kháng chiến, từ nghiên cứu chế tạo vũ khí, đảm bảo y tế đến các hoạt động nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật phục vụ kháng chiến.

Đồng thời, tôn vinh các công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất, góp phần phát triển các lĩnh vực như, nông nghiệp, y tế, giáo dục, quốc phòng, công nghệ, môi trường từ sau hòa bình lập lại đến nay.

Nhiều câu chuyện xúc động và những tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố mang đến cho công chúng góc nhìn gần gũi, chân thực, đầy cảm hứng về hành trình phát triển của nền khoa học Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Theo Ban tổ chức, trưng bày kéo dài hơn 5 năm, với nội dung được cập nhật định kỳ nhằm mang lại những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho người xem. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu lịch sử, khoa học và mong muốn khám phá đóng góp thầm lặng to lớn của các nhà khoa học Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

