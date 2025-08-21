Phó Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao thành tích của Công an nhân dân Việt Nam

Ngày 20/8, tại thành phố New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

Buổi lễ do Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì, với sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare, Cố vấn Cảnh sát Liên hợp quốc Faisal Shahkar, Quyền Cố vấn Quân sự Liên hợp quốc Cheryl Pearce, cùng nhiều đại sứ, cố vấn cảnh sát, cố vấn quân sự và đại diện Phái đoàn thường trực các nước tại Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đề cao ý nghĩa của “mùa Thu lịch sử năm 1945” và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đối với vận mệnh và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Trong 80 năm qua, Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, mà còn cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.

Đại sứ nhắc lại những dấu mốc quan trọng trong tiến trình tham gia hoạt động cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam, từ việc cử sỹ quan Công an nhân dân đầu tiên đến công tác tại trụ sở Liên hợp quốc vào năm 2022 và hơn 20 lượt cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở các Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan) và Cộng hòa Trung Phi, tới việc thành lập Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình số 1 vào năm 2024.

Đặc biệt các nữ cán bộ, chiến sỹ chiếm hơn 30% tổng số sỹ quan Công an nhân dân được cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện chương trình nghị sự “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” của Liên hợp quốc.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt trân trọng cảm ơn lãnh đạo Liên hợp quốc, Cục Hoạt động hòa bình (DPO), Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc (UNPOL) cùng các cơ quan, đơn vị chức năng và các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã ủng hộ, hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại sứ khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đối tác quốc tế để chung tay ứng phó với những thách thức an ninh chung, đóng góp cho việc duy trì hoà bình, ổn định và phát triển bền vững trên toàn cầu.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trong phát biểu chúc mừng, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare và Cố vấn Cảnh sát Liên hợp quốc Faisal Shahkar bày tỏ khâm phục trước những nỗ lực và thành tích đáng tự hào mà lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đạt được trong 8 thập kỷ qua, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì an ninh và ổn định xã hội, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Lãnh đạo Liên hợp quốc nhấn mạnh sự tham gia và đóng góp, tính chuyên nghiệp, kỷ luật cao của lực lượng của Việt Nam, trong đó có các sỹ quan Công an nhân dân, trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã và đang góp phần củng cố hòa bình và an ninh quốc tế, lan tỏa các giá trị cốt lõi của Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương./.

