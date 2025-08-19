Chính trị

Truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn là “lá chắn thép,” “thanh bảo kiếm” sắc bén, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Ngày 19/8/1945, ngày khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội cũng chính là ngày đánh dấu sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, mỗi thành tích, mỗi chiến công, mỗi hy sinh của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân đều là biểu tượng cao đẹp của lòng trung thành, sự dũng cảm và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần viết tiếp truyền thống anh hùng, vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam./.

