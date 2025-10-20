Phụ nữ Việt Nam trình diễn “Vẻ đẹp Việt - gửi trọn yêu thương” tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 19/10, trong không gian lễ hội văn hóa ASEAN do Hội đồng thành phố Kuala Lumpur (DBKL) tổ chức tại Công viên Titiwangsa, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) đã phối hợp tổ chức chương trình “Vẻ đẹp Việt - gửi trọn yêu thương” chào mừng 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).

Tham dự chương trình có đông đảo bà con cộng đồng người Việt, cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, đại diện DBKL, bạn bè nước sở tại và quốc tế.



Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Chang - Chủ tịch MVFA - nhấn mạnh chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua tà áo dài, giai điệu dân gian, ẩm thực truyền thống, mà còn cả sự tự tin, sáng tạo của thế hệ trẻ, trong đó có các nữ thanh niên góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và hội nhập.

Với việc khẳng định chính người phụ nữ - bằng tình yêu thương và đức hy sinh - đã giữ ngọn lửa ấm trong các gia đình và cộng đồng người Việt nơi xa xứ ở Malaysia, Chủ tịch MVFA gửi lời chúc các chị em luôn hạnh phúc và tỏa sáng với vẻ đẹp dịu dàng, tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Bà Trần Thị Chang cho biết 2025 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN với nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và kết nối văn hóa, kinh tế, cộng đồng trong khu vực.

MVFA đã đồng hành cùng DBKL trong nhiều sự kiện, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo và hội nhập tới bạn bè ASEAN.



Chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Malaysia năm nay có sự tham gia của các nghệ sỹ Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam nhân dịp sang Malaysia tham dự Lễ hội Quốc tế Trống và Múa Kuala Lumpur (KL GENTA) 2025.

Các nghệ sỹ đã mang đến những tiết mục đặc sắc như hát văn, quan họ, hát múa trống cơm... ca ngợi vẻ đẹp tinh thần của người Việt Nam và tạo ra không khí sôi động và làm dâng trào niềm tự hào dân tộc.



Giao hòa với phần trình diễn của các nghệ sỹ từ đoàn nghệ thuật, các tiết mục trình diễn áo dài do phụ nữ và thiếu nhi trong cộng đồng người Việt thực hiện và múa truyền thống do câu lạc bộ văn hóa MVFA biểu diễn đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt và bản sắc Việt Nam.



Mang tới niềm tự hào trong chương trình là phần thuyết trình của em David Chia, 9 tuổi, đến từ gia đình có mẹ là người Việt và bố là người Malaysia.

Bài thuyết trình thể hiện ước mơ của học sinh Malaysia vươn lên, cống hiến và hội nhập cùng cộng đồng ASEAN đã giúp em xuất sắc đạt giải Tư toàn quốc trong Cuộc thi nhận diện bản sắc thiếu nhi ASEAN do Cục Thông tin Malaysia tổ chức vừa qua.

Trong khi đó, mang ẩm thực Việt tới gần bạn bè quốc tế ở Malaysia là phần giới thiệu cách làm nem rán do chị Trúc Linh - một người dạy tiếng Malaysia cho người Việt - cùng ê kíp chương trình thực hiện.



Đúng như tên gọi “Vẻ đẹp Việt - gửi trọn yêu thương”, chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam của MVFA đã mang đến hương vị truyền thống đậm đà bản sắc Việt Nam.

Hoạt động này không chỉ khuyến khích phụ nữ Việt Nam ở Malaysia gìn giữ, vun đắp và lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và quảng bá bản sắc văn hóa giữa các quốc gia ASEAN.



Cùng ngày 19/10, Chi hội phụ nữ bang Johor cũng đã tổ chức gặp mặt hội viên nhân dịp 20/10. Bà Trần Thị Ly Ly - thành viên ban tổ chức - cho biết trong 5 năm qua, Chi hội luôn là ngôi nhà chung để các hội viên, đa phần là cô dâu Việt, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và nhất là phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn phong tục tập quán đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam tại Malaysia./.

