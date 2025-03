Phú Thọ: Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 dự kiến đón 4 triệu lượt du khách

Chiều 7/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì cung cấp thông tin báo chí về Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025.

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá du lịch Phú Thọ, tăng cường thông tin giúp du khách dễ dàng tiếp cận với các tour tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch trong hành trình về với cội nguồn.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng; đồng thời là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ.

Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ (Trưởng Ban Tổ chức sự kiện) đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan quản lý báo chí của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò quản lý Nhà nước về báo chí, đảm bảo môi trường tác nghiệp thuận lợi cho phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn; chủ động nắm bắt, tổng hợp các ý kiến từ đội ngũ phóng viên, nhà báo, kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp và hỗ trợ báo chí; tổ chức tốt hoạt động của Trung tâm Báo chí phục vụ tuyên truyền về sự kiện.

Nhờ công tác tuyên truyền, hằng năm, dịp Giỗ Tổ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thu hút bình quân trên 3 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chương trình chính thức năm nay sẽ có sự thay đổi so với kế hoạch đã ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ báo chí tác nghiệp trước, trong và sau sự kiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương là "cơ hội vàng" để quảng bá, thu hút khách từ mọi miền đất nước về với Phú Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đề nghị các doanh nghiệp du lịch và lữ hành chủ động, tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng truyền thông chính thống của các cơ quan báo chí đưa tin, quảng bá.

Đoàn đại biểu các đơn vị lữ hành, du lịch tham gia hành trình khảo sát du lịch tỉnh Phú Thọ tham quan, khảo sát Di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh: Ngọc Bích/TTXVN)

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương đang hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo lễ hội được tổ chức chu đáo, an toàn với phần lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc; phần hội với các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại. Chương trình sẽ tạo sức lan tỏa rộng rãi và sự hài lòng cho đồng bào, du khách thập phương về viếng thăm mộ Tổ.

So với năm 2024, quy mô sự kiện năm 2025 lớn hơn nhiều, các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch được tổ chức quy mô hơn, đồng thời công tác tuyên truyền được tiến hành trước một tháng, Phú Thọ dự kiến sẽ đón khoảng 4 triệu lượng khách.

Trả lời về việc đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự trước, trong và sau Lễ Giỗ Tổ, ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết Phú Thọ đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an ninh, trật tự, do vậy sẽ tăng cường nhân sự tương ứng với quy mô các hoạt động trong dịp Lễ Giỗ Tổ dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày với khoảng 30 nội dung.

Về thời gian và những sự kiện thường niên, các chương trình nghệ thuật lớn sẽ không thay đổi so với các nội dung đã ban hành theo kế hoạch, tuy nhiên những sự kiện văn hóa dân gian truyền thống, hoạt động cộng đồng, lễ hội đường phố do cấp huyện tham gia sẽ có những thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế. Chương trình chi tiết sẽ được công bố trong tuần tới.

Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết để phục vụ du khách trong nước và quốc tế về với Đền Hùng được tốt hơn, Ban Quản lý sẽ quy hoạch lại các hàng quán, dịch vụ, đảm bảo an ninh, di dời các hàng điểm bán hàng khu vực Đền Giếng để tránh tối đa việc ùn tắc và những sự cố phát sinh.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị và nhân dân, tỉnh Phú Thọ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đội ngũ phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí đồng hành, phối hợp tuyên truyền đưa thông tin chính thống, khách quan, kịp thời về sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025. Qua đó, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước; tăng cường hiểu sâu sắc hơn về bề dày văn hóa, lịch sử của quê hương Đất Tổ, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và ý thức bảo tồn di sản trong mỗi người dân Việt Nam./.

