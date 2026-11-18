Thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng sản phẩm được công nhận, tỉnh Phú Thọ đang chuyển hướng phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong số đó, gắn sản phẩm OCOP với du lịch được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế địa phương, bảo tồn giá trị truyền thống và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Chuyển hướng phát triển OCOP theo chiều sâu

Sau hơn 7 năm triển khai, Chương trình OCOP từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn tại Phú Thọ, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng.

Đến tháng 6/2026, Phú Thọ có 592 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, gồm 9 sản phẩm 5 sao, 87 sản phẩm 4 sao và 496 sản phẩm 3 sao, với 356 chủ thể tham gia.

Phát huy kết quả đạt được, tỉnh xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ tập trung nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP, từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang chú trọng giá trị gia tăng, tiêu chuẩn hóa và khả năng tiếp cận thị trường.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 76,22 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP. Nguồn kinh phí được tập trung cho các nhiệm vụ nâng hạng sản phẩm, phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và xây dựng chuỗi giá trị.

Dây chuyền sản xuất thịt chua của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường FOODS. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong tổng kinh phí dự kiến 76,22 tỷ đồng, có 50,9 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia, 5,32 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và 20 tỷ đồng được lồng ghép từ các chương trình, nguồn ngân sách cấp xã.

Nguồn lực này được định hướng đầu tư cho phát triển sản phẩm, vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, đào tạo và hỗ trợ các chủ thể OCOP.

Trong giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu bình quân mỗi năm phát triển, chuẩn hóa hoặc nâng hạng 50-55 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; ưu tiên nâng các sản phẩm 3 sao lên 4-5 sao.

Tỉnh đồng thời chú trọng hỗ trợ các địa bàn miền núi, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy lợi thế về nguyên liệu, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Một số mục tiêu đáng chú ý khác là 70% chủ thể OCOP có vùng nguyên liệu ổn định; 40% sản phẩm được chứng nhận có sản lượng hàng hóa ổn định và kết nối với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; phát triển hơn 100 chủ thể OCOP mới, trong đó ít nhất 50% là hợp tác xã, tổ hợp tác. Tỉnh cũng hướng tới nâng tỷ lệ làng nghề tham gia OCOP lên trên 45%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Phú Thọ định hướng hỗ trợ các chủ thể duy trì chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, xây dựng câu chuyện sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ và truy xuất nguồn gốc.

Sản phẩm OCOP Phú Thọ được bày bán rộng rãi tại các siêu thị trên cả nước. (Ảnh: Vietnam+)

Đối với sản phẩm mới, tỉnh ưu tiên những sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu, khả năng sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng và tiềm năng thị trường; đồng thời quan tâm đến sản phẩm của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại các địa bàn khó khăn.

Cùng với phát triển sản phẩm, việc xây dựng vùng nguyên liệu đặc trưng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực chế biến sâu và tăng cường liên kết giữa các khâu cũng được chú trọng. Đây là cơ sở để bảo đảm nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng đồng đều và đáp ứng tốt hơn các đơn hàng lớn, từng bước hình thành chuỗi giá trị OCOP bền vững.

Gắn OCOP với du lịch, mở rộng thị trường tiêu thụ

Một trong những định hướng quan trọng của Phú Thọ là kết nối sản phẩm OCOP với các điểm du lịch, làng nghề và vùng sản xuất đặc trưng, qua đó tạo thêm giá trị cho sản phẩm và đa dạng hóa trải nghiệm của du khách.

Thay vì chỉ tiêu thụ qua các kênh phân phối truyền thống, sản phẩm OCOP được định hướng trở thành một phần trong chuỗi dịch vụ du lịch địa phương.

Các vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất và làng nghề có thể được kết nối thành những điểm trải nghiệm, giúp du khách tìm hiểu quy trình sản xuất, khám phá giá trị văn hóa bản địa và trực tiếp lựa chọn sản phẩm.

Mô hình trải nghiệm theo hướng “đến tận nơi-thấy tận mắt-mua tận gốc” được tỉnh định hướng phát triển nhằm tăng tính minh bạch về nguồn gốc, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và tạo điều kiện để các chủ thể tiếp cận trực tiếp khách hàng. Qua đó, hoạt động du lịch không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm mà còn mở rộng đầu ra, tạo thêm nguồn thu cho các cơ sở sản xuất và cộng đồng dân cư.

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Vietnam+)

Việc đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn và các điểm bán hàng cũng được xác định là hướng đi cần thiết. Khi được kết nối với các hoạt động tham quan, trải nghiệm và tiêu dùng tại địa phương, sản phẩm đặc trưng có thêm cơ hội tiếp cận du khách, từng bước hình thành mối liên kết giữa sản xuất nông thôn và dịch vụ du lịch.

Cùng với đó, Phú Thọ sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm từ 3 sao trở lên; tăng cường kết nối cung-cầu, đưa sản phẩm tham gia hội chợ, sự kiện, lễ hội và hoạt động du lịch; mở rộng các điểm giới thiệu, bán sản phẩm. Các chủ thể cũng được hỗ trợ tiếp cận thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội nhằm đa dạng hóa kênh tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống.

Việc kết hợp quảng bá trực tiếp với các kênh phân phối hiện đại giúp sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường, cải tiến sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để hỗ trợ quá trình này, tỉnh đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP được truy xuất nguồn gốc, từng bước số hóa hồ sơ sản phẩm và quy trình đánh giá, hỗ trợ ứng dụng mã QR, kết nối sản xuất với thị trường và tăng khả năng chống hàng giả. Các chủ thể được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và áp dụng những tiêu chuẩn phù hợp như HACCP, ISO, VietGAP, GMP.

Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm tính minh bạch về nguồn gốc có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động du lịch. Khi thông tin về quy trình sản xuất, nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng được công khai, sản phẩm OCOP sẽ có thêm điều kiện tạo dựng niềm tin, nâng cao giá trị và tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Bên cạnh đầu tư cho sản phẩm và thị trường, Phú Thọ hỗ trợ các hộ sản xuất liên kết thành hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, marketing và tiếp cận thị trường.

Dự kiến mỗi năm, tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn cho khoảng 100-120 chủ thể OCOP, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý chương trình ở các cấp. Thông qua hoạt động này, các chủ thể có điều kiện nâng cao kỹ năng quản lý, cải thiện phương thức sản xuất, chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Công tác đánh giá, phân hạng và hậu kiểm cũng được tăng cường nhằm bảo đảm giá trị của chứng nhận OCOP. Việc xếp hạng được thực hiện theo hướng công khai, khách quan; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất về chất lượng, điều kiện sản xuất, việc sử dụng logo và quảng bá sản phẩm. Những sản phẩm không còn đáp ứng yêu cầu sẽ được xem xét xử lý, thu hồi chứng nhận theo quy định.

Dự kiến hết năm 2026, Phú Thọ phát triển thêm từ 50-55 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên; lựa chọn các sản phẩm chủ lực, đặc sản, đặc trưng có tiềm năng 5 sao và sản phẩm hạng 4 sao có lợi thế để tập trung hỗ trợ phát triển thành sản phẩm OCOP quốc gia theo kế hoạch.

Với nguồn lực đầu tư cùng các giải pháp đồng bộ, Phú Thọ hướng tới xây dựng hệ sinh thái OCOP gắn với sản xuất, chế biến, thương mại và du lịch. Trong đó, mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và thị trường mà còn góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, nghề truyền thống và tiềm năng của từng địa phương.

Việc kết nối OCOP với du lịch, mở rộng kênh phân phối và nâng cao năng lực sản xuất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn, gia tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy khai thác hiệu quả các nguồn lực bản địa.

Trọng tâm của Phú Thọ trong giai đoạn tới không chỉ là có thêm sản phẩm được công nhận, mà là hình thành những sản phẩm có vùng nguyên liệu ổn định, tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, thương hiệu được bảo hộ, thị trường tiêu thụ bền vững và khả năng tạo ra giá trị kinh tế lâu dài./.

Phú Thọ nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP Nhiều đặc sản của vùng Đất Tổ như bưởi Đoan Hùng, thịt chua Thanh Sơn... đã được chuẩn hóa quy trình, đầu tư bao bì, nhãn hiệu, mã truy xuất nguồn gốc và từng bước tiếp cận những thị trường rộng hơn.