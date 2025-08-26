Quan hệ giữa Australia và Iran có dấu hiệu leo thang căng thẳng

Quan hệ giữa Australia và Iran có dấu hiệu leo thang căng thẳng khi Thủ tướng Anthony Albanese ngày 26/8 thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra và tạm ngừng các hoạt động của Đại sứ quán Australia ở Tehran.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Albanese cho biết cơ quan tình báo Australia đã thu thập bằng chứng cho thấy Iran có liên quan tới một số vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái ở thành phố Sydney (bang New South Wales) và thành phố Melbourne (bang Victoria) kể từ tháng 10/2023, thời điểm cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ở Dải Gaza.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cho biết Chính phủ Australia sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Theo ông Albanese, các nhà ngoại giao Australia tại Iran đều an toàn và đã được bố trí sang một nước thứ ba.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết đây là lần đầu tiên Australia trục xuất một đại sứ nước ngoài kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên./.

Căng thẳng ngoại giao leo thang giữa Israel và Australia Quan hệ Israel và Australia căng thẳng khi Israel hủy thị thực của đại diện Australia, phản đối chính sách của Canberra về Palestine và các lệnh trừng phạt.