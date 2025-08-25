Căng thẳng ngoại giao mới giữa Pháp và Mỹ

Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao và châu Âu của Pháp ra thông cáo cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner trong ngày 25/8 để phản đối bức thư mà ông đã gửi cho Tổng thống Emmanuel Macron.

Trong thư, Đại sứ Kushner cho rằng Chính phủ Pháp không quyết liệt trong việc chống nạn bài Do Thái.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, những cáo buộc của ông Kushner vi phạm luật pháp quốc tế và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, cũng như không tương xứng với mối quan hệ của hai nước.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về căng thẳng trên.

Trước đó, trong thư gửi Tổng thống Pháp Macron, Đại sứ Mỹ bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái tại Pháp cũng như việc Chính phủ Pháp chưa hành động đủ để đối phó với tình trạng này.

Phía Pháp lập tức bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định đã “huy động toàn diện” để đối phó với làn sóng gia tăng các hành vi bài Do Thái trên lãnh thổ của mình.

Tuần trước, Tổng thống Macron cũng vừa bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Pháp có ý định công nhận Nhà nước Palestine. Tel Aviv cho rằng đây là nguyên nhân thúc đẩy nạn bài Do Thái ở Pháp.

Pháp hiện có cộng đồng người Do Thái lớn nhất Tây Âu, với khoảng 500.000 người, tương đương 1% dân số.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tổng thống Macron thường chỉ trích mạnh mẽ cách Thủ tướng Netanyahu tiến hành cuộc chiến ở Dải Gaza, đặc biệt là việc gây thương vong cho dân thường Palestine./.

