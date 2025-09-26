Quảng Ngãi: Nguy cơ mất an toàn từ dãy phòng học 30 năm tuổi

Dãy nhà 4 phòng học tại cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Mộ Đức (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng cách đây 30 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và không đảm bảo điều kiện triển khai các hoạt động giáo dục.

Cơ sở 2 của Trung tâm có tổng cộng 6 phòng học, chia làm 2 dãy, trong đó, dãy 4 phòng xây dựng từ năm 1995 và dãy 2 phòng được xây dựng vào năm 2019.

Dù đã được cải tạo, sửa chữa nhưng qua thời gian dài sử dụng, dãy 4 phòng cũ vẫn hư hỏng nặng. Ghi nhận trên thực tế cho thấy mái ngói bị mục, thủng, gây thấm dột; xà gồ hoen gỉ; tường gạch vôi cát bị bục vỡ nham nhở; cột bêtông nứt toác. Trên tường xuất hiện nhiều vết nứt rộng vài centimet, khiến nước mưa thấm vào, tạo thành những mảng rêu mốc lớn.

Vết nứt rộng vài centimet trên trụ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Ông Nguyễn Kế Hậu, Giám đốc Trung tâm cho biết tình trạng xuống cấp đã diễn ra từ lâu. Đầu năm học 2025-2026, học sinh khối 10 vẫn được bố trí học tại đây.

Tuy nhiên, từ ngày 24/9/2025, sau khi kiểm tra thực tế và nhận thấy dãy phòng học này xuống cấp nghiêm trọng, Trung tâm đã quyết định tạm thời ngừng sử dụng để đảm bảo an toàn.

Em Võ Gia Bảo, học sinh khối lớp 10 chia sẻ đầu năm học, các em học tại phòng cũ, xuống cấp nhưng từ ngày 24/9, lớp em đã được chuyển sang học ở dãy mới. Phòng mới sạch đẹp, an toàn hơn nhiều.

Tuy nhiên, việc tạm đóng cửa dãy phòng học cũ đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác giảng dạy và học tập. Hiện Trung tâm chỉ có 11 cán bộ, giáo viên nhưng phải đảm nhiệm tới 15 lớp tại 2 cơ sở.

Do vậy ở cơ sở 2, dù chỉ có 4 lớp nhưng phải chia ca: 2 lớp học buổi sáng, 2 lớp học buổi chiều, khiến việc bố trí giáo viên trở nên chồng chéo.

Thêm vào đó, cơ sở này không có các phòng chức năng cần thiết, khiến học sinh thiệt thòi trong việc học tập và thực hành.

Ông Nguyễn Kế Hậu bày tỏ Ban Giám hiệu hy vọng cơ quan chức năng sớm có giải pháp xây dựng lại dãy mới khang trang, hiện đại hơn.

Cơ sở 2 phục vụ học sinh các xã Long Phụng và một phần xã Mỏ Cày. Nếu không sửa chữa, các em buộc phải chuyển về cơ sở 1 để đảm bảo an toàn, khi đó nhiều em sẽ phải di chuyển quãng đường tới 25km, khó khăn và rất vất vả.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết Sở chưa nhận được văn bản kiến nghị chính thức từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Mộ Đức nhưng đã nắm được thông tin về tình trạng xuống cấp của cơ sở thông qua báo chí và mạng xã hội.

Nếu Trung tâm đề xuất, Sở sẽ kiểm tra thực tế để tổng hợp, lập kế hoạch trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí xây dựng hoặc có phương án đưa học sinh về cơ sở 1 để đảm bảo việc dạy, học được an toàn, chất lượng hơn./.

