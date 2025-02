Quảng Trị: Dự án cầu, đường dang dở nhiều năm gây mất an toàn giao thông

Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị sau nhiều năm triển khai thi công vẫn còn dang dở, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân, gây mất an toàn giao thông.

Tính đến ngày 14/2, dự án này vẫn trong tình trạng dang dở, khi còn khoảng 200m đường dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long chưa thể thi công do còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, cuối tháng 12/2024, cầu An Mô cũ (cạnh cầu An Mô mới) đã xuống cấp nghiêm trọng nên huyện Triệu Phong phải đóng cầu nhằm đảm bảo an toàn (trước khi đóng cầu An Mô cũ đã cấm xe ôtô đi qua).

Sau khi đóng cầu An Mô cũ, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện ở các xã phía Đông của huyện Triệu Phong, lưu thông trên đoạn đường còn dang dở dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long.

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của huyện Triệu Phong. Hằng ngày, người dân ở các xã phía Đông huyện Triệu Phong di chuyển qua cầu An Mô mới để đến Cụm công nghiệp Ái Tử ở thị trấn Ái Tử làm việc, đến chợ Ái Tử ở thị trấn Ái Tử để mua bán, đi ra Quốc lộ 1A để di chuyển đến thành phố Đông Hà ở phía Bắc hoặc thị xã Quảng Trị ở phía Nam.

Đoạn đường dang dở dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long có độ dốc lớn, hẹp và gồ ghề; nền đường chỉ mới được san bằng đất và đá dăm, mặt đường bị sụt lún và nổi “sống trâu."

Khi trời nắng, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống ở ven đường. Vào những tháng mưa nhiều (tháng 10 đến tháng 3 năm sau), đoạn đường này thường xuyên trong tình trạng trơn trượt do dốc và bùn đất lầy lội, mặt đường xuất hiện dày đặc những vũng nước đọng.

Chị Lê Như Phương ở xã Triệu Long cho biết khi trời mưa, việc di chuyển bằng xe máy qua đoạn đường còn dang dở dẫn lên cầu An Mô mới phía xã Triệu Long rất nguy hiểm, nhất là vào buổi tối vì mặt đường trơn trượt và nhiều vũng nước. Thực tế đã có trường hợp người đi xe máy qua đoạn đường này bị ngã vì đường trơn trượt.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Long Võ Sính cho biết cầu An Mô mới và đường nối từ cầu này vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn thi công suốt nhiều năm qua vẫn chưa xong. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị sớm hoàn thành tuyến đường, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại.

Mặt đường có nhiều vũng nước, trơn trượt dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn nối thị trấn Ái Tử với xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Cầu An Mô mới dài trên 257m, rộng 10,5m, có vốn đầu tư gần 160 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, cầu An Mô mới chưa hoàn thành thì dự án bị cắt giảm vốn đầu tư.

Để tiếp tục triển khai dự án, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với số vốn đầu tư 74 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh vốn đầu tư còn trên 66 tỷ đồng. Tuyến đường này có chiều dài gần 6km, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Những hạng mục còn dang dở của Dự án xây dựng cầu An Mô mới vượt sông Thạch Hãn triển khai từ năm 2012-2014 như bêtông nhựa mặt cầu, đường hai đầu cầu được điều chuyển sang Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để thực hiện. Thế nhưng khi triển khai, Dự án đường nối cầu An Mô vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn cũng nhiều lần lỡ hẹn “về đích”./.

