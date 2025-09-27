Quảng Ngãi xuất hiện vết nứt đồi kéo dài 200m tại thôn Rooc Mẹt

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân thôn Rooc Mẹt đến nơi ở tạm an toàn khi phát hiện vết nứt dài bất thường khu vực đồi núi đất gần khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Vĩnh, vết nứt trên đỉnh đồi núi đất xuất hiện sau mưa (nơi người dân đang trồng mì, cà phê) có chiều rộng 5-15cm, sâu 45-50cm, kéo dài gần 200m.

Khu vực dưới chân đồi đất có 12 hộ dân với 54 nhân khẩu đang sinh sống, phía sau nhà ở của các hộ dân cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài, có nguy cơ gây mất an toàn về nhà ở, tài sản, tính mạng khi xảy ra sạt lở đất.

Ủy ban Nhân dân xã Đăk Plô đã lập đoàn kiểm tra hiện trường, xác định khu vực đồi đất có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời, cắm biển cảnh báo, thông báo cho bà con nhân dân trong thôn hạn chế đi lại gần nơi có nguy cơ sạt lở cao; vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn (ở xen ghép với các nhà dân điểm trường học, nhà rông).

Ủy ban Nhân dân xã Đăk Plô đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ có chuyên môn, chuyên ngành phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Đăk Plô kiểm tra hiện trường (trong ngày 29/9) để rà soát đánh giá và có giải pháp xử lý điểm có nguy cơ sạt lở, xử lý hữu hiệu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống người dân.

Xã Đăk Plô được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đăk Plô, xã Đăk Man, xã Đăk Nhoong.

Toàn xã hiện có 13 thôn với 1.681 hộ. Xã Đăk Plô là địa phương có địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn; một số khu vực dân cư sinh sống gần ta luy dương, ven đồi, sông suối, mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất rất cao./.

