Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên

Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 01//BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 16/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,2-14,2 độ Vĩ Bắc; 115-116 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3 m, biển động.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Xuất hiện áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo mưa dông diện rộng ngày 16/9 Ngày 16/9, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông, nguy cơ lũ quét, sạt lở; trên Biển Đông, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới.