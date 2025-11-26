Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự thảo luật trong lĩnh vực pháp luật

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 26/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 dự thảo luật, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Sau phần biểu quyết, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Dẫn độ cần bổ sung nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế về dẫn độ mà Việt Nam là thành viên khi có mâu thuẫn với luật nội địa.