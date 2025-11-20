Quốc hội Ukraine bãi nhiệm 2 bộ trưởng trong vụ bê bối tham nhũng

Ngày 19/11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm hai bộ trưởng năng lượng và tư pháp nước này sau một cuộc điều tra tham nhũng lớn trong lĩnh vực năng lượng của quốc gia đang chìm trong xung đột này.



Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine German Galushchenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng từ năm 2021 đến năm 2025, và Bộ trưởng Năng lượng hiện tại Svitlana Hrynchuk đều đã đệ đơn từ chức.



Các động thái diễn ra sau khi một cuộc điều tra phanh phui một bê bối tham nhũng 100 triệu USD trong ngành năng lượng nước này trong bối cảnh người dân đang vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng do cuộc xung đột.

Tuy nhiên, cả hai bộ trưởng đều phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ bê bối.



Sau khi vụ việc được công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cải tổ các doanh nghiệp năng lượng nhà nước.

Trong khi đó, các lực lượng đối lập đã kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả việc cải tổ toàn diện chính phủ và sa thải các vị trí cấp cao hơn./.

