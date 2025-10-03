Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan

Chiều 3/10, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai Bộ trưởng kể từ khi ông Sihasak Phuangketkeow được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan ngày 19/9/2025.

Tại cuộc điện đàm, ông Sihasak cảm ơn Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng nhân dịp ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao của Thái Lan; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung một lần nữa chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan trên cương vị mới; bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các kết quả cụ thể, quan trọng của cuộc họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4, trong đó tập trung sớm xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước giai đoạn 2026 - 2030.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để thu xếp và chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm, các hoạt động tiếp xúc song phương cấp cao và các cấp trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động tại Hội nghị cấp cao ASEAN và Hội nghị cấp cao Mekong-Lan Thương dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025.

Hai Bộ trưởng đánh giá hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, hướng tới sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; phối hợp thành lập Nhóm công tác chung nhằm triển khai hiệu quả, thực chất Chiến lược “Ba kết nối,” gồm kết nối các chuỗi cung ứng, nhất là trong các ngành công nghiệp bổ trợ; kết nối các ngành kinh tế, các doanh nghiệp và địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững của hai nước.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chính phủ điện tử, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Hai bên ủng hộ tăng cường hợp tác chính trị, an ninh song phương; nhất trí phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Ghi nhận ý kiến của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); nhất trí tăng cường phối hợp với ta trong các hoạt động hợp tác khai thác chung và bảo vệ môi trường trên biển.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau tại các cơ chế đa phương và khu vực; cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; tăng cường hợp tác phát triển tiểu vùng.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã trân trọng mời Bộ trưởng Sihasak Phuangketkeow thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cảm ơn, khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.

