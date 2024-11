Rosé nối dài kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard

Lúc 6h22 sáng 21/9, MV ca nhạc "How You Like That" của BlackPink đã vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành video thứ 6 của nhóm vượt qua mốc 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng này.