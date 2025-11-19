Siêu bão dồn dập năm 2025 và cảnh báo khẩn về nhu cầu “lá chắn” khí hậu

Liên tiếp các siêu bão gây thiệt hại lớn cho thấy biến đổi khí hậu đang làm bão mạnh hơn, dày hơn, buộc các quốc gia tăng tốc cảnh báo sớm, củng cố hạ tầng và nguồn lực tài chính để bảo vệ cộng đồng.

Mùa bão 2025 và những siêu bão liên tiếp xảy ra đang là minh chứng sống động về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Giới chuyên gia cảnh báo các cơn bão liên tiếp còn nguy hiểm hơn tổng thiệt hại của từng cơn riêng lẻ, do đất bị sói lở, sông ngòi đầy nước, hạ tầng suy yếu.

Việc triển khai hệ thống cảnh báo sớm, nâng cấp hạ tầng chống bão và huy động tài chính toàn cầu mạnh mẽ trở thành “lá chắn” không thể thiếu để bảo vệ sinh mạng, tài sản và hướng tới phát triển bền vững.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia đang phát triển với nguồn tài chính eo hẹp, điều này đang là một thách thức. Do đó, chấm dứt phát thải khí nhà kính vẫn là giải pháp lâu dài nhất để giảm thiểu cường độ bão và rủi ro thiên tai./.