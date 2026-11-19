Hàng loạt sự cố công nghệ tại Mỹ trong tuần qua khiến dịch vụ ngân hàng, hàng không, email và các nền tảng trực tuyến lớn bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại về mức độ mong manh của hạ tầng số toàn cầu trong bối cảnh thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).



Chỉ trong vài ngày, Microsoft, JPMorgan Chase, Apple, Marriott, United Airlines cùng các cơ quan chính phủ Mỹ như Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đều ghi nhận sự cố hệ thống.

Đáng chú ý, lỗi mạng tại FAA hôm 13/11 khiến hoạt động khởi hành của các chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải tạm dừng hơn 4 giờ, đợt đình chỉ trên phạm vi toàn quốc dài nhất trong 25 năm.

Trong khi đó, sự cố tại JPMorgan Chase gây chậm trễ giao dịch ngân hàng; lỗi cập nhật nội bộ khiến Outlook, Teams và Copilot của Microsoft cùng một số dịch vụ của Apple ngừng hoạt động tạm thời.

Các doanh nghiệp và cơ quan liên quan cho biết chưa có bằng chứng cho thấy những sự cố này có liên hệ với nhau hoặc xuất phát từ các cuộc tấn công mạng. Phần lớn được xác định liên quan đến lỗi phần mềm, cập nhật hệ thống hoặc bảo trì kỹ thuật.



Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến bài toán an ninh công nghệ phức tạp hơn. Công nghệ này giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật, nhưng quá trình vá lỗi cũng có thể gây ra những trục trặc ngoài dự kiến.

Ngược lại, tin tặc ngày càng tận dụng AI để tự động hóa việc tìm kiếm và khai thác điểm yếu của hệ thống.

Google cảnh báo các nhóm tội phạm mạng đang sử dụng những công cụ AI tiên tiến và hệ thống tác nhân tự động để phân tích bản vá bảo mật, tìm lỗ hổng và triển khai các hoạt động tấn công tinh vi hơn.



Giới chuyên gia cho rằng những sự cố liên tiếp là lời cảnh báo về sự phụ thuộc ngày càng lớn của xã hội vào một số ít nhà cung cấp hạ tầng công nghệ. Khi một hệ thống trung tâm gặp trục trặc, tác động có thể nhanh chóng lan sang nhiều lĩnh vực thiết yếu.



Thách thức đối với kỷ nguyên AI vì thế không chỉ là ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, mà còn phải xây dựng hạ tầng số có khả năng chống chịu, duy trì hoạt động và phục hồi nhanh trước những lỗi kỹ thuật khó lường./.

Nguyên nhân gây gián đoạn dịch vụ quy mô lớn tại Mỹ Các sự cố công nghệ tại Mỹ bắt nguồn chủ yếu từ hệ thống cũ, điện toán đám mây và thiếu nhân lực bảo trì, trong khi AI và biến đổi khí hậu làm tăng thêm rủi ro.