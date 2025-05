Sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán sau thời điểm Go-live KRX

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua đợt biến động mạnh trong tháng 4/2025 khi giảm 80 điểm do ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Dù vẫn còn nhiều ẩn số khó lường, song thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá có sức hấp dẫn riêng, nhất là sau thời điểm hệ thống thông tin mới cho thị trường chứng khoán (KRX) đi vào vận hành vào ngày 5/5 tới đây.

Cơ hội và thách thức đan xen

Kết thúc tháng 4/2025, chỉ số VN-Index đã giảm hơn 80 điểm, tương đương giảm 6,2% từ ngưỡng gần 1.307 điểm xuống 1.226 điểm. Đây cũng là thời điểm chỉ số này có mức biến động mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Các thông tin liên quan đến thuế đối ứng của Mỹ và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung là những nguyên nhân chính khiến rủi ro thị trường gia tăng.

Chỉ số VN-Index thậm chí đánh mất hơn 200 điểm chỉ trong 4 phiên giao dịch. Trong đó, có phiên hơn 400 mã giảm sàn.

Sau nhịp giảm mạnh, thị trường đã từng bước lấy lại sự cân bằng và có nhiều phiên hồi phục ngay sau đó.

Bước sang tháng 5, thị trường chứng khoán rơi vào vùng trũng thông tin sau mùa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 và kết quả kinh doanh quý 1/2025.

Thêm vào đó, triển vọng bất định của nền kinh tế toàn cầu liên quan đến chính sách thuế quan của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới (Mỹ và Trung Quốc) vẫn chưa nhiều tích cực và khó lường. Nền kinh tế Việt Nam với độ mở lớn sẽ ít nhiều chịu tác động không mong muốn từ các biến động này.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Những vấn đề trên sẽ khiến tâm lý thị trường có phần thận trọng hơn sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, chưa kể hiệu ứng “Sell in May and Go away” (bán hết cổ phiếu trong tháng 5 và đi chơi), có thể làm nhà đầu tư e ngại hơn. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam được nhận định vẫn có nhiều câu chuyện riêng hấp dẫn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, việc hệ thống giao dịch mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) được vận hành chính thức vào ngày 5/5 sẽ phần nào giúp tâm lý thị trường tích cực hơn trong thời gian tới.

Theo ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), việc vận hành KRX có tác động khá tích cực đến nền tảng thị trường. KRX là hệ thống có thể đáp ứng xử lý lệnh, khối lượng gấp 5-6 lần so với hệ thống của Thái Lan hiện nay, từ đó tạo nền tảng rất tốt để quy mô thị trường phát triển.

“Thanh khoản có thể tăng trưởng một cách mạnh mẽ trong tương lai, trải nghiệm nhà đầu tư mượt mà. Nền tảng KRX rất quan trọng trong phát triển sản phẩm tài chính, trong đó bao gồm hợp đồng quyền chọn, bán khống, buy in hoặc thậm chí là hệ thống giao dịch tự động. Những sản phẩm này sẽ thu hút thêm nhà đầu tư tham gia thị trường và giúp tăng đáng kể thanh khoản,” ông Dương cho biết.

Ngoài ra, chuyên gia của VPBankS cho rằng, việc vận hành KRX cũng có hai điểm quan trọng trong hỗ trợ nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025. Đó là có khả năng rút ngắn chu kỳ thanh toán T+, về T+0 hoặc T+1; đồng thời có thể tạo nền tảng cơ sở hạ tầng tương đối tốt để xây dựng hệ thống cơ chế thanh toán bù trừ (CCP). Đây là hai điều kiện khá quan trọng trong hỗ trợ nâng hạng thị trường chứng khoán trong năm 2025.

Chia sẻ tại tọa đàm mới đây, ông Nguyễn Mạnh Việt, Giám đốc cao cấp Phân tích đầu tư của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), cũng cho rằng việc vận hành KRX sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, quản trị dòng tiền tốt hơn. Qua đó giúp thị trường tăng trưởng bền vững hơn trong dài hạn và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông Việt, thời gian qua khối ngoại duy trì đà bán ròng vì nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, áp lực bán ròng có thể giảm dần, nếu Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi vào cuối năm nay.

"Nội tại kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng như mặt bằng lãi suất vẫn đang được duy trì ở mức thấp, Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ trụ cột đầu tư công và định giá thị trường chứng khoán ở mức hấp dẫn. Đây sẽ là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán trong năm," chuyên gia của TCBS nhận định.

Lựa chọn cổ phiếu ngành nào cho danh mục đầu tư?

Sau giai đoạn biến động mạnh trong tháng 4/2025, giới phân tích cho rằng đây chính là cơ hội để nhà đầu tư sàng lọc các cổ phiếu giá trị, bị chiết khấu sâu so với giá trị nội tại.

Đặc biệt, với việc hệ thống KRX sắp được đưa vào vận hành, nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ được hưởng lợi nhiều. Dù tác động đã phần nào phản ánh qua sự phục hồi của nhóm cổ phiếu này thời gian gần đây, tuy nhiên khi cơ hội nâng hạng thị trường ngày càng rõ ràng hơn, thì sẽ mang lại nhiều triển vọng tích cực hơn cho nhóm cổ phiếu này.

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco), trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhất là những tác động kéo dài từ chính sách thuế quan của Mỹ khiến nhiều doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu lớn hoặc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đã chịu ảnh hưởng cả về chi phí lẫn khả năng cạnh tranh.

Sự điều chỉnh của thị trường đã khiến mặt bằng định giá nhiều cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với trước đây. Điều này mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho nhà đầu tư trung và dài hạn vào nhóm cổ phiếu Bluechips, có mức định giá hợp lý, ít chịu ảnh hưởng bởi thuế quan quốc tế, sở hữu nền tảng tài chính ổn định và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Ngoài ra, Agriseco cũng đánh giá triển vọng tăng trưởng tích cực của nhóm cổ phiếu đầu tư công, là một trong những trụ cột đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Hệ thống giao dịch mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) sẽ chính thức được vận hành kể từ ngày 5/5. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là các chính sách thuế quan mới từ Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu và cán cân thương mại, nhu cầu kích cầu nội địa thông qua đầu tư công càng trở nên cấp thiết.

Việc đẩy mạnh giải ngân các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ góp phần bù đắp phần suy giảm từ khu vực xuất khẩu, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng mở ra những cơ hội đầu tư đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Trong đó, các nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây lắp điện, bất động sản, logistics được cho là sẽ có tác động lan tỏa từ việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong năm nay.

Đáng chú ý, kế hoạch tái cơ cấu và tinh gọn bộ máy chính quyền đang diễn ra đồng bộ từ Trung ương đến địa phương cũng được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Theo VinaCapital, việc tái cấu trúc bộ máy hành chính và hướng tới một hệ thống quản lý tinh gọn sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam; đồng thời cũng ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của quỹ.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho biết trong bối cảnh Việt Nam tập trung vào các động lực tăng trường nội địa giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, VinaCapital đang chọn lọc mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi lớn như hạ tầng, bất động sản, vật liệu xây dựng, logistics, năng lượng.

Đặc biệt, ngành ngân hàng vốn có sự gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động kinh tế và được đánh giá là hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc đổi mới này.

Ngoài ra, Quỹ này cũng đang tiên phong thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, bao gồm hợp tác với các đối tác chiến lược để xây dựng các trung tâm dữ liệu.

"Với nguồn nhân lực chất lượng cao, lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh và sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính phủ, Việt Nam đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực AI toàn cầu," VinaCapital nhận định./.

HOSE ra mắt giao diện website mới cùng thời điểm vận hành KRX Giao diện website của HOSE được thiết kế theo phong cách mới, hiện đại, chuyên nghiệp, màu sắc hài hòa và đồng bộ với màu Logo của HOSE với nhiều tính năng nổi bật.