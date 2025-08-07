Sudan tuyên bố phá hủy máy bay UAE chở lính đánh thuê Colombia

Không quân Sudan ngày 6/8 (giờ địa phương) thông báo đã phá hủy một máy bay được cho là của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) khi đang hạ cánh xuống sân bay Nyala, thuộc khu vực Darfur do lực lượng bán quân sự RSF kiểm soát.

Theo truyền hình nhà nước Sudan, vụ không kích khiến ít nhất 40 lính đánh thuê người Colombia thiệt mạng.



Một nguồn tin quân sự Sudan cho biết máy bay xuất phát từ một căn cứ ở vùng Vịnh, chở theo chiến binh nước ngoài và vũ khí cho RSF. Quân đội Sudan cáo buộc UAE hậu thuẫn lực lượng này bằng vũ khí hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái, thông qua các tuyến đường không tại Darfur.



Tuy nhiên, Abu Dhabi nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nói trên, dù một số báo cáo của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế từng đề cập đến vai trò của UAE trong cuộc xung đột tại Sudan.



Hiện phía UAE và RSF chưa đưa ra phản hồi chính thức./.

