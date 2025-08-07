Thế giới

Sudan tuyên bố phá hủy máy bay UAE chở lính đánh thuê Colombia

Quân đội Sudan phá hủy máy bay UAE chở lính đánh thuê Colombia, gây thiệt mạng ít nhất 40 người, làm leo thang căng thẳng tại Darfur.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Không quân Sudan ngày 6/8 (giờ địa phương) thông báo đã phá hủy một máy bay được cho là của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) khi đang hạ cánh xuống sân bay Nyala, thuộc khu vực Darfur do lực lượng bán quân sự RSF kiểm soát.

Theo truyền hình nhà nước Sudan, vụ không kích khiến ít nhất 40 lính đánh thuê người Colombia thiệt mạng.

Một nguồn tin quân sự Sudan cho biết máy bay xuất phát từ một căn cứ ở vùng Vịnh, chở theo chiến binh nước ngoài và vũ khí cho RSF. Quân đội Sudan cáo buộc UAE hậu thuẫn lực lượng này bằng vũ khí hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái, thông qua các tuyến đường không tại Darfur.

Tuy nhiên, Abu Dhabi nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nói trên, dù một số báo cáo của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế từng đề cập đến vai trò của UAE trong cuộc xung đột tại Sudan.

Hiện phía UAE và RSF chưa đưa ra phản hồi chính thức./.

(Vietnam+)
#Sudan #UAE #lính đánh thuê Colombia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới

Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.