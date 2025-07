Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết: 3 nạn nhân đang được điều trị tích cực

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết vào rạng sáng 9/7, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, hai bệnh viện này đang điều trị tích cực cho 3 nạn nhân của vụ tai nạn, trong đó có một trẻ em.

Bác sỹ Lê Thanh Diễm, Quản lý Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết khoảng 5 giờ sáng 9/7, đơn vị này tiếp nhận 2 trường hợp là bà N.T.G. (70 tuổi) và chị L.Y.S. (44 tuổi) là 2 mẹ con, cùng ở tỉnh Khánh Hòa. Cả hai là nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Thời điểm nhập viện cả hai nạn nhân đều trong tình trạng tỉnh, chị L.Y.S. bị rách da vùng chẩm phía sau đầu, đau đầu, chóng mặt; còn bà N.T.G. đau nhiều vùng cánh tay phải.

Kết quả chụp X-quang ghi nhận bà G. bị gãy 1/3 dưới cánh tay bên phải, đang được điều trị giảm đau, nẹp bột cố định. Do xương di lệch nhiều, nên các bác sỹ quyết định sẽ phẫu thuật kết hợp xương, phục hồi chức năng vận động cho bà.

Chị L.Y.S. được khâu da vùng chẩm bị rách, chụp CT Scan não, X-quang phổi. Kết quả chị S. bị chấn thương nhẹ, nhưng không loại trừ chấn thương diễn tiến thêm.

Hiện tại sức khỏe của chị S. và bà G. đang dần ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc được. Tuy nhiên, do va chạm quá mạnh, không loại trừ chấn thương diễn tiến thêm, cả 2 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát.

Cũng trong sáng 9/7, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bệnh nhi T.H.N. (9 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng tỉnh táo, có nhiều vết trầy xước ngoài da, nghi ngờ chấn thương vùng bụng và tổn thương phổi.

Bác sỹ Huỳnh Thị Thúy Kiều, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu cho biết, ngay khi tiếp nhận, êkíp bác sỹ đã tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, bao gồm siêu âm bụng và chụp CT Scan.

Kết quả cho thấy bé bị dập phổi, tổn thương gan, chấn thương lách kèm theo chảy máu lượng ít trong ổ bụng. Bệnh nhi được hỗ trợ thở oxy qua cannula (ống thông mũi), truyền kháng sinh và tiêm ngừa uốn ván.

Hiện tại, bé đang được theo dõi sát tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên khoa Ngoại để lên kế hoạch điều trị tiếp theo.

Theo bác sỹ Huỳnh Thị Thúy Kiều, dù trẻ còn tỉnh táo nhưng vẫn đang trong giai đoạn nguy cơ, cần tiếp tục theo dõi diễn tiến chặt chẽ trong những ngày tới.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, vào khoảng 0h sáng 9/7, tại Km220+100 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đoạn thuộc địa phận xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm.

Vào thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 78F-002.64 đã đâm vào phía sau cùng chiều với xe khách biển kiểm soát 85F-000.37. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong (gồm lái xe và phụ xe khách 85F-000.37 và phụ xe ôtô khách 78F-002.64) cùng nhiều người khác bị thương. Hai phương tiện ôtô khách bị hư hỏng.

Chiều 9/7, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đưa ra nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe khách biển kiểm soát 85F-000.37 bị sự cố nổ lốp sau bên phụ nên đã dừng xe trên đường cao tốc nhưng chưa kịp đặt biển cảnh báo thì tài xế xe khách biển kiểm soát 78F-002.64 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước trên cao tốc nên gây tai nạn./.

