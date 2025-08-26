Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tuần qua, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) và Trường Kinh tế, Đại học Porto (FEP) của Bồ Đào Nha đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị theo hình thức trực tuyến, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác học thuật và nghiên cứu giữa hai bên.



Đại diện phía Bồ Đào Nha có Giáo sư Oscar Afonso, Viện trưởng Trường Kinh tế, Đại học Porto, làm trưởng đoàn. Phía Việt Nam có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, sự kiện còn có sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng và Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam José Pedro de Sousa Vieira.



Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi học thuật như chia sẻ tài liệu khoa học, ấn phẩm và thông tin nghiên cứu; Tổ chức các chuyến thăm học thuật như tiếp nhận và tổ chức các chuyến thăm của giảng viên, nhà nghiên cứu của mỗi bên; trao đổi sinh viên và giảng viên nhằm mở rộng cơ hội học tập và giảng dạy quốc tế; đồng tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế; triển khai các dự án nghiên cứu chung, chương trình đào tạo liên kết và hợp tác trong đào tạo chuyên sâu; và tăng cường các hoạt động nhằm thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa hai bên.



Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai trường bày tỏ tin tưởng rằng việc ký kết văn bản này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng học thuật quốc tế và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.



Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động hợp tác giữa hai trường VNU và FEP, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ, việc hai trường VNU và FEP ký thỏa thuận hợp tác nằm trong chuỗi các hoạt động cụ thể hóa các cam kết giữa hai nước Việt Nam và Bồ Đào Nha trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt về lĩnh vực giáo dục.

Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu và khẳng định cam kết của hai trường trong việc phát triển giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.



Cũng theo Đại sứ Nguyễn Mạnh Thắng, quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha trong hơn nửa thế kỷ qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, phản ánh sự phát triển tích cực và bền vững của hợp tác song phương.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, hai nước đã duy trì các kênh trao đổi và hợp tác đa dạng nhưng vẫn còn dư địa hợp tác rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang xúc và tiến triển khai thành công việc mở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, giao lưu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội./.

