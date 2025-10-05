Tăng trưởng kinh tế quý 3 cao nhất cùng kỳ từ năm 2011 đến nay

Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, sáng 5/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 8,22% so với cùng kỳ.

Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Trong mức tăng trưởng 8,22% của GDP quý 3, tăng trưởng giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 9,46%, khu vực dịch vụ là 8,54%.

9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 7,84% so với cùng kỳ; trong đó, tăng trưởng của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,83%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 8,69% và khu vực dịch vụ là 8,48%; bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đặc biệt là trước những yếu tố bất lợi gia tăng từ bên ngoài.

Chỉ trong quý 3, nước ta phải hứng chịu 8 cơn bão; riêng tháng 9 là 4 cơn bão lớn liên tiếp, đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề, tổng thiệt hại ước tính chưa đầy đủ là trên 16,5 nghìn tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc; cả hệ thống đã rất nỗ lực, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, trong thời gian rất ngắn.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2025, trực tuyến đến các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện.

Theo báo cáo, sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là trong tháng 9 và quý 3/2025.

Công nghiệp khai khoáng quý 3 có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý 3 tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%; kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm.

Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động. Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 9 đạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 55,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội phải đối mặt với một số khó khăn, như: nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép từ bên ngoài; các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian tạo chuyển biến; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thiên tai xảy ra liên tục trên phạm vi rộng, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dự báo có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, đặc biệt là hiện tượng thiên tai chồng thiên tai.

May hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU tại Công ty may Maxport. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Dự báo nhiều vấn đề mới đặt ra, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu "chỉ tiêu nào dự kiến đạt, xấp xỉ đạt mục tiêu, kịch bản điều hành thì phải phấn đấu đạt và vượt."

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Bộ Tài chính lưu ý, đề xuất một số nhóm các nhiệm vụ như: chuẩn bị kỹ các dự án Luật, Nghị quyết, nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; làm tốt việc tiếp thu, giải trình, tạo đồng thuận cao và tổ chức thi hành ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các nhiệm vụ, công việc có thời hạn hoàn thành trong tháng 10.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Mặt khác, tiếp tục tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển văn hóa, xã hội, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận./.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị Chính phủ với địa phương Phiên họp Chính phủ sẽ thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; các Chương trình mục tiêu quốc gia.