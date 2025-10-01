Tây Ban Nha đóng cửa trường học và bãi biển do mưa lớn bất thường

Ngày 30/9, những trận mưa lớn bất thường đã trút xuống đảo Ibiza và Formentera của Tây Ban Nha gây ngập lụt, đồng thời buộc chính quyền đóng cửa trường học và bãi biển, song may mắn không ghi nhận thương vong nghiêm trọng.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET), đây là ngày mưa nhiều nhất tại Ibiza kể từ năm 1952, cao hơn 1/2 lượng mưa trung bình cả năm của khu vực.

Mưa lớn khiến đường phố biến thành sông, nước cuốn trôi thùng rác lớn và làm xe cộ di chuyển khó khăn.

Chính quyền quần đảo Balearic báo cáo 179 sự cố tại Ibiza và 6 sự cố tại Formentera, chủ yếu liên quan đến việc ngập lụt, cây đổ, vật liệu xây dựng rơi vãi và nguy cơ sông tràn bờ. 3 người bị thương nhẹ trong vụ sạt lở gần một khách sạn.

Lực lượng khẩn cấp, với sự hỗ trợ từ đảo Mallorca và đất liền, đã triển khai bơm nước và dọn dẹp các tuyến đường bị chia cắt. Các trường học tại thị trấn Ibiza dự kiến đóng cửa đến hết ngày 1/10 để kiểm tra an toàn trước khi hoạt động trở lại.

Thủ tướng Pedro Sanchez kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trước đó, khu vực Valencia cũng phải ban bố cảnh báo đỏ và đóng cửa trường học, ảnh hưởng tới 500.000 học sinh. Trận lụt này cũng gợi lại ký ức đau buồn về trận lũ hồi năm ngoái khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có mưa lớn và lũ lụt, khi bầu khí quyển ấm lên và giữ nhiều hơi ẩm hơn, còn Địa Trung Hải đang nóng lên nhanh chóng./.

