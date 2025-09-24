Thái Nguyên: Đại tướng Phan Văn Giang thăm và chúc mừng năm học mới trường Lương Ngọc Quyến

Đại tướng Phan Văn Giang thăm trường học tại Thái Nguyên, chia sẻ kỷ niệm và chúc thầy trò năm học thành công, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp trồng người.

Chiều 23/9, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, ngôi trường mà Đại tướng Phan Văn Giang từng theo học.

Nói chuyện với cán bộ giáo viên và học sinh Nhà trường, Bộ trưởng đã xúc động ôn lại những kỷ niệm thời học trò, đồng thời chia sẻ những bài học quý giá đối với thế hệ trẻ.

Đại tướng gửi lời chúc mừng năm học mới tới toàn thể thầy và trò, mong muốn các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người; chúc các em học sinh chăm chỉ học tập, rèn luyện tốt để trở thành công dân ưu tú, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

