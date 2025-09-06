Lễ khai giảng rực sắc cờ Tổ quốc ở TH School: Nơi gieo mầm hạnh phúc

Lễ khai giảng của Trường TH School chiều nay, 5/9, đã được mở đầu bằng màn biểu diễn trống đầy ấn tượng của các em học sinh trong màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Niềm vui hân hoan chào đón năm học mới hòa cùng niềm vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục là hành trình kiến tạo hạnh phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập trường TH School nhấn mạnh: “Trong nỗ lực dựng xây những ‘thế hệ vàng tương lai’, Trường TH School luôn đề cao triết lý ‘hạnh phúc trong giáo dục’ bởi giáo dục không chỉ là con đường đến tri thức, mà còn là hành trình kiến tạo hạnh phúc.”

Với học sinh, hạnh phúc là được đi học trong niềm vui, được tôn trọng sự khác biệt, phát triển toàn diện về trí tuệ, tâm hồn, thể chất và nhân cách.

Với thầy cô, được làm việc trong môi trường nhân văn, sáng tạo, nơi nghề giáo được trân trọng và truyền cảm hứng, để mỗi thầy cô thực sự là người dẫn dắt, chăm sóc học trò bằng tất cả tình yêu thương.

Với phụ huynh, hạnh phúc là được đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của con trong môi trường an toàn, hiện đại, hội nhập quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Niềm vui hân hoan chào đón năm học mới của học sinh TH School hòa cùng niềm vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, tương lai đất nước bắt đầu ngay từ hôm nay - từ mỗi tiết học, từ mỗi giờ rèn luyện và quan trọng hơn hết là từ niềm hạnh phúc các em có thể tìm thấy trong học tập. Đó chính là nguồn động lực để các em không ngừng mơ ước, sáng tạo và gánh vác trọng trách đưa Việt Nam tiến xa trong kỷ nguyên “vươn mình”.

Với tinh thần “không ngừng vươn xa” cùng sự đồng hành tận tâm của thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, mỗi học sinh TH School không chỉ là công dân Việt Nam trách nhiệm mà còn là công dân toàn cầu, mang trong mình tinh thần tự tôn, ý chí vươn lên và trái tim nhân văn sâu sắc.

“Năm học mới bắt đầu, tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau biến những giá trị ấy thành hiện thực, để trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi gieo mầm hạnh phúc và nuôi dưỡng khát vọng vươn mình, chạm tới những điều lớn lao và ý nghĩa”, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ.

TH School được học sinh, phụ huynh và các giáo viên gọi là “ngôi trường hạnh phúc” - Đây cũng là mục tiêu nhà trường theo đuổi. Theo thầy Tom Pado, Tổng hiệu trưởng Trường TH School, mô hình trường học hạnh phúc TH School được xây dựng dựa trên mô hình SPIRE của Tiến sỹ Tal Ben-Shahar, bao gồm 5 yếu tố: Spiritual (tinh thần), Physical (thể chất), Intellectual (trí tuệ), Relational (mối quan hệ), và Emotional (cảm xúc). Đây là hành trình giúp học sinh phát triển toàn diện, định hình giá trị sống và trưởng thành cả về tâm hồn lẫn trí tuệ trong một môi trường yêu thương, thấu hiểu và vui học.

“Học sinh hiểu hạnh phúc với các thành tố cụ thể chứ không phải là khái niệm trừu tượng. Từ đó, các em biết muốn có hạnh phúc thì phải làm gì và biết hạnh phúc theo cách riêng. Khi các em hạnh phúc thì thầy cô, bố mẹ cũng tìm được hạnh phúc của mình”, thầy Tom Pado nói.

TH School - Ngôi nhà thứ hai

Hào hứng trong lễ khai giảng năm học mới, các học sinh cho biết TH School như ngôi nhà thứ hai, nơi bạn bè, thầy cô đều thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và yêu thương. Với rất nhiều hoạt động ngoại khóa, phát triển văn hóa, nghệ thuật, trường giúp học sinh khám phá và phát triển bản thân, giảm áp lực học tập và là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng, phát huy ở trường.

Thầy Tom Pado, Tổng hiệu trưởng nhà trường và học sinh đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thầy Tom Pado, đây cũng là những “bí kíp” để trường cân bằng giữa thành tích học tập và tinh thần thoải mái, niềm hạnh phúc tới trường cho học sinh.

Đinh Bội Linh, lớp 7 trường TH School cho hay em quyết định chuyển đến học ở ngôi trường này vì môi trường học quốc tế với bạn bè và thầy cô đa quốc tịch, vì cơ sở vật chất quá đẹp và vì khuôn viên tràn ngập màu xanh.

“Vào học ở trường, em cảm thấy quyết định của mình là đúng. Ở đây không chỉ có cơ sở vật chất tuyệt vời mà còn là môi trường học tập lý tưởng khi thầy cô và bạn bè đều vô cùng thân thiện. Các buổi học luôn đan xen các trò chơi, vừa giúp nhớ kiến thức lâu hơn, vừa giúp tinh thần thoải mái hơn. Việc học vui đó khiến học sinh luôn muốn học nhiều hơn”, Linh nói.

Em Đinh Bội Linh, học sinh lớp 7 trường TH School cùng mẹ trong buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo Linh, trong suốt năm học, trường luôn có rất nhiều sự kiện, là cơ hội để em có thể rèn luyện kỹ năng ngoài học tập như hát, bán hàng, giao tiếp,…

“Từ khi vào TH School, con tự tin hơn rất nhiều, trở thành phiên bản tốt hơn và hạnh phúc mỗi ngày. Bố mẹ vì thế cũng rất hạnh phúc”, chị Nguyễn Thị Trang, mẹ của Bội Linh nói. Cũng theo chị Trang, điều chị đặc biệt ấn tượng là các thầy cô giáo đều rất gần gũi, thân thiết với học sinh, là nơi con có thể tâm sự, sẻ chia, điều rất khác so với nhiều môi trường giáo dục.

Cũng chính niềm hạnh phúc mỗi ngày khi đến trường của con đã thôi thúc chị Trần Thị Kim Chi gửi gắm cả ba con cho ngôi trường này.

“Suốt 5 năm học con ở trường, tôi đều rất hài lòng. Con đi học vui vẻ, hạnh phúc, khả năng ngoại ngữ tốt và đạt nhiều giải trong các kỳ thi quốc tế. Không chỉ về tri thức, ở TH School, con học được cách chia sẻ, cách giúp đỡ mọi người, được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa không chỉ ở trong mà cả ngoài nhà trường. Chúng tôi rất tự hào về con”, chị Chi nói.

Em Nguyễn Trần Trâm Anh và mẹ Trần Thị Kim Chi trong buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về ngôi trường rợp bóng cây sau 7 năm gắn bó, Nguyễn Trần Trâm Anh cho hay em thấy mình tiến bộ hơn rất nhiều, không chỉ khả năng ngoại ngữ tốt hơn, ở bảng điểm toàn A mà ở chính trong bản thân mình. “Trong môi trường này, em học được cách yêu thương, cách sẻ chia, cách sẵn sàng giúp đỡ mọi người,” Trâm Anh chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu lớp 1, chập chững những bước chân đầu tiên vào trường, Trâm Anh cho hay khả năng Tiếng Anh của em kém hơn rất nhiều so với các bạn nhưng em đã được thầy cô và bạn bè giúp đỡ tận tình, sửa từng lỗi phát âm, đồng hành cùng em trong từng tiến bộ nhỏ. “Đến vào lớp 3, em đã có thể bắt nhịp và tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai”, Trâm Anh nói.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Vũ Angela Phương Linh, học sinh lớp 9 cho hay với nhiều học sinh, TH School không chỉ là một ngôi trường mà còn là mái nhà thứ hai. “Các thầy cô giáo ở TH School đã luôn luôn cổ vũ, khen ngợi chúng em từ những điều nhỏ bé nhất tới những thành công lớn hơn. Tại đây, chúng em học được nhiều điều ngoài sách vở như: tinh thần đồng đội, sự kiên cường và ý nghĩa của sự sẻ chia”, Phương Linh xúc động nói.

Nhà sáng lập – Anh hùng Lao động Thái Hương và niềm vui trong ngày Khai giảng năm học mới cùng học sinh TH School. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm học mới 2025-2026, Trường TH School kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng học sinh trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình – kỷ nguyên mà mỗi học sinh được chuẩn bị đầy đủ hành trang tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để tự tin tỏa sáng trong một thế giới nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức.

Nhà trường tiếp tục xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc, nơi sự tò mò, niềm vui và khát vọng khám phá trở thành động lực mạnh mẽ nuôi dưỡng tinh thần học tập, bởi “giáo dục không chỉ là con đường đến tri thức, mà còn là hành trình kiến tạo hạnh phúc. Người học phải là trung tâm, là chủ thể; nhà trường là nền tảng; thầy cô giáo là động lực quyết định chất lượng giáo dục”./.

Nhạc hội mùa đông 2024 TH School: Lễ hội của những thanh âm hạnh phúc Chương trình Nhạc hội mùa đông 2024 của các học sinh TH School đã diễn ra vô cùng ấn tượng với chủ đề “Thanh âm hạnh phúc - The Joy of Music.”