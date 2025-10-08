Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 8/10/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo) giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành, liên quan đến triển khai thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng (Phó Trưởng ban Thường trực); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Đặng Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Bên cạnh đó, Quyết định số 2222/QĐ-TTg cũng quy định thành lập Ban Thư ký Thường trực và 06 Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trong đó, Ban Thư ký Thường trực là bộ phận thường trực, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, do Bộ Công an chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội.

Tiểu ban Nội dung do Bộ Công an chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên. Thành viên của Tiểu ban có thể bổ sung từ các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung, tài liệu, xây dựng chương trình.

Tiểu ban Tài chính và Hậu cần do Bộ Công an chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội là thành viên.

Tiểu ban Ngoại giao vận động cấp cao do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên.

Tiểu ban Lễ tân Hội nghị do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội là thành viên.

Tiểu ban Truyền thông - Văn hóa do Bộ Ngoại giao chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam là thành viên.

Tiểu ban An ninh - Y tế do Bộ Công an chủ trì, gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội là thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động cho Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/12/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng. Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia nội luật hóa tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước vào ngày 25 và 26/10/2025, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế./.

