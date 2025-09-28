Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để ứng phó bão

Tại Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 (bão BUALOI) đi qua; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10.

Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ; chủ động sơ tán dân, dự trữ lương thực; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu./.