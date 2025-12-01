Thành phố Hà Nội: "Mùa" ô nhiễm không khí đến hẹn lại lên

Theo Bản đồ chất lượng không khí của IQ AIR: thủ đô Hà nội có nhiều điểm chất lượng không khí màu tím- mức rất xấu cho sức khỏe. Hà Nội được xếp trong top 5 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.

Hà Nội được xếp trong top 5 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Trước đó, có ngày Hà Nội đứng ở top 2.

Có thể nói, vài năm trở lại đây, đến hẹn lại lên, tình trạng này lại xuất hiện ở Thủ đô đến mức nhiều người còn gọi vui: Hà Nội có thêm mùa ô nhiễm không khí. Mùa ô nhiễm không khí thường bắt đầu từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau.

Nguyên nhân được lý giải: tình trạng ô nhiễm vốn có được cộng hưởng thêm những yếu tố thời tiết bất lợi mùa đông - xuân./.