Thành phố Hồ Chí Minh: Giao hữu bóng đá quyên góp 2 tỷ đồng ủng hộ Cuba

Chiều 26/9, trên Sân vận động Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa đội bóng cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng văn nghệ sỹ của thành phố trong khuôn khổ tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba.

Trận bóng đá giao hữu là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, là hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện tổng kết 50 năm nền Văn học, nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trận đấu không chỉ là sân chơi thể thao thú vị, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ, công chức và văn nghệ sỹ của thành phố mà còn cùng nhau chung tay ủng hộ chương trình "65 năm Nghĩa tình Việt Nam-Cuba," tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba anh em.

Với thông điệp “Việt Nam-Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách, chia sẻ giữa gian nan và luôn có Việt Nam,” hiện nay, người dân Cuba, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do đại dịch COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận.

Ban tổ chức trận đấu bóng đá giao hữu đã vận động sự ủng hộ, chia sẻ của các đại biểu, cán bộ, công chức, văn nghệ sỹ và đông đảo người hâm mộ bóng đá có mặt trên Sân vận động Thống Nhất nhằm gây quỹ, ủng hộ nhân dân Cuba.

Trận đấu giao hữu là cuộc “tranh tài” của các cầu thủ không chuyên là các nhạc sỹ, ca sỹ, diễn viên, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như Hoàng Bách, Nguyễn Thái Sơn, Tuấn Milano, Ngưu Degeo… thi đấu với các cầu thủ là lãnh đạo các Sở, ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh như Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Cao Văn Chóng…

Trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và không kém phần quyết liệt với tinh thần giao lưu học hỏi, tăng cường kết nối, đoàn kết hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ công chức và nhân dân toàn thành phố.

Ngay từ phút thứ 10, đội trưởng Trần Hoàng Ngân đã đưa đội cán bộ, công chức vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, đến phút 27, đội văn nghệ sỹ nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, dù phải trời mưa phùn nhưng không làm giảm tinh thần thi đấu của hai đội. Đội cán bộ, công chức đã bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, nhưng đến phút 79, Đinh Trung Kiên ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1.

Trong những phút thi đấu cuối, đội văn nghệ sỹ đã đưa được bóng vào lưới của đội cán bộ, công chức song bàn thắng không được công nhận.

Chung cuộc, sau 90 phút thi đấu, đội bóng cán bộ, công chức thành phố đã thắng đội văn nghệ sỹ thành phố với tỷ số 2-1.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao 2 tỷ đồng đến bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Sau trận giao hữu, Ban tổ chức giải đã trao số tiền 2 tỷ đồng quyên góp được từ các cầu thủ, các doanh nghiệp và người hâm mộ đến xem trận đấu đến Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba và thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc./.

