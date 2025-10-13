Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98

Võ Thị Ngọc Ngân hay "Ngân 98" bị tạm giam vì sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, thu lợi hàng trăm tỷ đồng qua các hoạt động trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”), điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “ Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu, do mẹ đẻ đứng tên giám đốc và Hộ kinh doanh ZuBu shop, do người khác đứng tên. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân đã hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân," các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen.”

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng với các thương hiệu đã đăng ký, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.