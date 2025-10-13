Bắt tạm giam “Ngân 98” do buôn bán thực phẩm giả

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”), điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn TM-DV ZuBu (Zo bà T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như: Super Detox X3, X7, X1000...

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen.”

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3-X7-X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn.”

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TM-DV Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4-15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000-1,1 triệu đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã giám định tại Phân viện khoa học Hình sự, Bộ Công an, qua đó xác định, các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả; trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm triệt để tất cả hành vi xâm hại sức khỏe người tiêu dùng. Mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân, lựa chọn tiêu dùng thông minh; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn vì sức khỏe cộng đồng./.

