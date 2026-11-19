Liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO Việt Nam ở Khu công nghiệp Bàu Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh) có hơn 1.500 lao động thông báo ngừng việc, sáng 19/11, Liên đoàn Lao động Thành phố có thông báo thống nhất về phương hướng xử lý nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi tốt nhất cho người lao động trước Tết 2027.

Toàn bộ 1.518 đoàn viên, người lao động bị mất việc làm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO (Việt Nam) do giải thể sẽ được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ chăm lo từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố với tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Công đoàn hỗ trợ 2 triệu đồng/người đối với 1.362 đoàn viên, người lao động làm việc trực tiếp tại công ty (tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng); hỗ trợ 156 người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cung ứng lao động Tâm Đức (51 người) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt (105 người) làm việc tại dự án ECCO với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người (tổng kinh phí 156 triệu đồng).

Để đảm bảo nguồn hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc và liên quan khẩn trương tổ chức trao hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định; đồng thời, phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố và các đơn vị liên quan tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Liên quan đến hỗ trợ người lao động, ông Trương Văn Phong, Phó ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có 12 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng toàn bộ số công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO Việt Nam sau khi công ty này thông báo ngừng hoạt động.

Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn ECCO Việt Nam đã thông báo trước toàn thể công nhân về việc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Khu công nghiệp Bàu Bàng từ 14 giờ ngày 2/11 và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động cần thiết cho việc giải thể đến khi hoàn tất việc giải thể theo quy định của pháp luật Việt Nam./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp tìm việc cho gần 3.000 công nhân sắp mất việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Panko Vina (Thành phố Hồ Chí Minh) thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ ngày 1/2/2026, do khó khăn kéo dài, ảnh hưởng tới gần 3.000 lao động.