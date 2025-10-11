Thành phố Hồ Chí Minh xác lập vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế

Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới trong giai đoạn 2020-2025, với những ý tưởng đột phá về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và xây dựng phát triển thương hiệu Thành phố du lịch, từ đó mang về hàng loạt giải thưởng quốc tế.

Thành phố cũng trở thành điểm đến đăng cai nhiều sự kiện quốc tế của các thành phố trên toàn cầu như Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO); Hội nghị bàn tròn các Thành phố Đối tác kinh doanh.

Với vị thế đã xác lập trên bản đồ du lịch quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

Định vị thương hiệu Thành phố du lịch

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, được xác định là trụ cột phát triển trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Để định vị thương hiệu “Thành phố du lịch”, ngành Du lịch Thành phố đã không ngừng tái cấu trúc sản phẩm, chú trọng xây dựng các tour, tuyến mới đồng thời nâng cấp, làm mới những tour tuyến hiện có.

Giai đoạn 2020-2025, một trong những giải pháp nổi bật là tổ chức chuỗi sự kiện du lịch đặc sắc, đóng vai trò kết nối du lịch Việt Nam với thị trường quốc tế và khu vực, tiêu biểu như: Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC), Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước Thành phố và Giải Marathon quốc tế Thành phố.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cũng chính từ chuỗi sự kiện được duy trì tổ chức thường niên và liên tục trong nhiều năm, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi dấu những bước tiến vượt bậc trên bản đồ du lịch quốc tế, từng bước đưa thương hiệu Thành phố đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Đặc biệt, Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã mang về niềm tự hào lớn cho Thành phố khi cùng lúc giành hai Giải Vàng tại Giải thưởng International Business Awards (IBA) lần thứ 22 năm 2025, tổ chức tại Bồ Đào Nha - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Stevie Awards của Hoa Kỳ. Cụ thể, Lễ hội được vinh danh Giải Vàng ở hạng mục “Lễ hội nghệ thuật, giải trí và công chúng” (Art, Entertainment & Public - Festival), trong khi Chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại” tiếp tục mang về Giải Vàng ở hạng mục “Sự kiện văn hóa” (Cultural Event).

Đây là một dấu mốc đặc biệt, khi Lễ hội Sông nước trở thành một trong số ít sự kiện của Việt Nam đạt thành tích quốc tế kép, khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của du lịch Thành phố trên trường quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến năng động của châu Á khi được vinh danh Giải thưởng Tiếp thị du lịch TPO Best Awards 2025 trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO 2025) lần thứ 12, năm 2025, với chiến dịch “Tìm đúng chất, chạm đúng cảm” (Find Your Vibes).

Việc vượt qua nhiều thành phố lớn trên thế giới để giành giải thưởng danh giá này đã khẳng định nỗ lực sáng tạo, hợp tác quảng bá và nâng tầm vị thế Thành phố như một đô thị hiện đại, giàu bản sắc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở đó, thành công trong việc đồng tổ chức chuỗi bốn sự kiện quốc tế lớn gồm: Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO 2025), Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), sự kiện “Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa Quốc tế - Vietnam International Sourcing” lần thứ 3 năm 2025 và Diễn đàn xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, đã tạo ra một tuần lễ kinh tế-du lịch quốc tế, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến lược phát triển kinh tế-du lịch bền vững, hội nhập sâu rộng cùng khu vực và thế giới.

Riêng TPO 2025 và ITE HCMC 2025, không chỉ thúc đẩy du lịch MICE (hội nghị, triển lãm, sự kiện), mà còn gắn kết du lịch với thương mại, logistics và xuất khẩu, với việc quy tụ 41 đoàn đại biểu bộ, ngành phụ trách du lịch, Thị trưởng/Đô trưởng các thành phố quốc tế; 256 người mua quốc tế đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ; hơn 30 tập đoàn lữ hành đầu ngành thế giới tham dự; cùng tất cả tỉnh, thành trong nước.

Hai sự kiện cũng thu hút hơn 20.050 cuộc hẹn giao thương; 46.100 lượt khách tham quan, tạo động lực quan trọng cho ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong mở rộng mạng lưới quốc tế, tăng cơ hội kinh doanh, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới và thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững.

Ở góc độ doanh nghiệp đồng hành cùng nhiều sự kiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị-Công nghệ Thông tin, Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) chia sẻ với việc tham gia những sự kiện mang tầm vóc khu vực và quốc tế, Công ty đã đẩy mạnh giới thiệu cho khách đến với Việt Nam đa dạng sản phẩm bắt nhịp xu hướng du lịch xanh và bền vững như Chèo sup sông Sài Gòn; Một ngày Bình yên ở vùng đất thép…

Những sản phẩm này được công ty thiết kế hướng tới đối tượng du khách quốc tế, đảm bảo đáp ứng thị hiếu vừa tận hưởng cảnh quan, không gian đặc sắc của Việt Nam, vừa trải nghiệm sâu sắc các giá trị văn hóa và đời sống bản địa.

Đối với thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, bên cạnh nhóm thị trường truyền thống như Bắc Âu, trong giai đoạn tới, Công ty định hướng mở rộng hợp tác với các đối tác tại khu vực Đông Âu, tập trung phát triển phân khúc khách hàng cao cấp kết hợp MICE, y tế và văn hóa.

Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, vai trò của Thành phố trong việc tổ chức các sự kiện du lịch quốc tế không chỉ là đăng cai các hoạt động quy mô lớn, mà quan trọng hơn là qua đó giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới và hình ảnh một đô thị hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Khách quốc tế tham quan, mua sắm tại Chợ Bến Thành. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bên cạnh đó, ngành Du lịch Thành phố phối hợp với các địa phương trong cả nước giới thiệu những nét đặc trưng, tiềm năng và sản phẩm du lịch mới của từng vùng ra quốc tế; truyền tải những thông điệp của du lịch Việt Nam, từ cơ chế, chính sách, đến xu hướng phát triển bền vững; đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, cởi mở, sẵn sàng đồng hành và chào đón cộng đồng quốc tế.

Ngược lại, các sự kiện du lịch quốc tế được tổ chức thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế đến với Việt Nam. Không chỉ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, cộng đồng doanh nghiệp và khách quốc tế còn tích cực tham dự các hội thảo, diễn đàn... để cùng chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng du lịch trên thế giới giúp vị thế hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trên bản đồ du lịch thế giới.

Với việc mang về hàng loạt giải thưởng quốc tế trong hành trình phát triển, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn góp phần đưa Thành phố lọt vào top đô thị giữ chân cư dân tốt nhất thế giới, với xếp hạng 2 và vượt qua nhiều đô thị phát triển như Singapore, Sydney hay Berlin, theo khảo sát của City Pulse 2025 do Viện Nghiên cứu Gensler, Hoa Kỳ thực hiện. Kết quả này, cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để làm việc hay du lịch, mà đã trở thành một nơi đáng gắn bó, đáng sống và truyền cảm hứng lâu dài cho cư dân.

Đây cũng là một một trong những cơ sở để ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn 2025-2030, với chiến lược đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á thông qua đa dạng sản phẩm chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống; phát triển du lịch kết hợp sự kiện hội chợ-triển lãm quốc tế…

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh hợp nhất là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam, đòi hỏi sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã mang một diện mạo mới, với 808 tài nguyên du lịch, 7.211 doanh nghiệp du lịch, 9.540 hướng dẫn viên, 4.243 cơ sở lưu trú.

Với bối cảnh này, Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng lại Chiến lược phát triển du lịch Thành phố, định vị lại thương hiệu và kết nối nội vùng.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho rằng, để phát triển du lịch Thành phố thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn và trở thành một trong những trụ cột chính tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố thời gian tới, cần tập trung quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển du lịch Thành phố giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Saigontourist Group sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương trong nghiên cứu, đầu tư, phát triển sản phẩm và kết nối hệ sinh thái du lịch vùng, nhằm khai thác tiềm năng liên kết tạo động lực bứt phá.

“Thành phố cần xác lập du lịch-dịch vụ chất lượng cao là một trong những trụ cột chiến lược đến năm 2045, hướng tới mục tiêu "4 đáng": Đáng sống - đáng đến - đáng nhớ - đáng đầu tư. Đồng thời, quy hoạch du lịch phải được tích hợp trong quy hoạch đô thị tổng thể, hình thành mô hình siêu đô thị vùng nhằm phát huy thế mạnh liên vùng và tạo chuỗi giá trị du lịch khép kín,” ông Tài đề xuất.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, một số doanh nghiệp du lịch kỳ vọng, nhiệm kỳ mới sẽ có những chính sách hỗ trợ các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch; cùng những chính sách miễn thuế khi đạt được chứng chỉ du lịch xanh, thu hút đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất là xứ sở của địa đạo nên có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch gắn với lịch sử về nguồn, nghiên cứu lịch sử./.

