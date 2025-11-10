Theo chân đoàn xe đặc biệt "vận chuyển" sự sống đến 5 bệnh nhân

Tối 9/11, đoàn xe gồm 4 ôtô, 3 xe môtô cùng 15 cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông đã hộ tống ekip phẫu thuật cùng các bộ phận tạng của bệnh nhân hiến tặng đến các bệnh viện khác để cứu người.

Tối 9/11, đoàn xe gồm 4 ôtô, 3 xe môtô cùng 15 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn (đội Phi Mã) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 2, đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã hộ tống ekip phẫu thuật cùng các bộ phận tạng của bệnh nhân được phẫu thuật từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long) đến các bệnh viện trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác.

Trước đó, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận một thanh niên 32 tuổi, trú tại xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và được các bác sỹ chẩn đoán, xác định tình trạng tổn thương ở não, nứt sọ,...đa chấn thương không thể hồi phục, đội ngũ y tế đã trao đổi, tư vấn với gia đình về nghĩa cử hiến tạng - một hành động nhân đạo giúp cứu sống những bệnh nhân đang chờ ghép.

Qua đó, gia đình đã hiểu ý nghĩa của việc hiến tạng, và đồng thuận hiến tim, phổi, gan, 2 thận của bệnh nhân này để cứu người.

Trong sáng 9/11, ekip phẫu thuật gồm các chuyên gia y tế hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy và bảo quản tạng theo đúng quy trình. sau đó, cùng với sự hộ tống của lực lượng chức năng, các cơ quan tạng được hiến sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Trung ương Huế...

Nhờ đó, có thể 5 bệnh nhân sẽ được trao cơ hội hồi sinh./.