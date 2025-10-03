Thế giới

Trung Đông

Theo Tổ chức Y tế Thế giới: Hệ thống y tế của Gaza trên bờ sụp đổ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza còn hoạt động một phần trong tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.

Hoàng An
Trẻ em ngồi chờ nhận thức ăn cứu trợ ở thành phố Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trẻ em ngồi chờ nhận thức ăn cứu trợ ở thành phố Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 3/10 cho biết các bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Dải Gaza đang đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn, khi bệnh viện Nasser ở phía Nam dải đất này rơi vào tình trạng quá tải bởi dòng người tị nạn từ phía Bắc, trong khi nguồn lực y tế đã cạn kiệt.

Người phát ngôn UNICEF James Elder cho hay những sản phụ vừa sinh con đang phải nằm la liệt ở hành lang bệnh viện.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo hệ thống y tế tại Dải Gaza đang trên bờ sụp đổ.

Tiến sỹ Rik Peeperkorn - đại diện WHO tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng - cho biết chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh bệnh viện Nasser đông như thế này, khi có nhiều người phải tháo chạy khỏi thành phố Gaza - trung tâm chiến dịch quân sự mở rộng của Israel - và tràn xuống phía Nam.

Theo WHO, hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza còn hoạt động một phần trong tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.

Hôm 2/10, WHO đưa ra ước tính có gần 42.000 người ở Dải Gaza đang sống với tình trạng thương tật làm thay đổi cuộc đời họ, do hậu quả của cuộc xung đột. Trong số này, trẻ em chiếm tới 1/4 và có 5.000 người bị cắt cụt chi.

Hiện WHO và các Đội Y tế Khẩn cấp (EMT) cũng như các đối tác y tế khác đang nỗ lực đáp ứng phần nào các nhu cầu y tế khẩn cấp cho người dân Gaza. Tổ chức y tế lớn nhất thế giới một lần nữa kêu gọi các bên ở Dải Gaza ngừng bắn ngay lập tức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gaza #WHO Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục