Thời tiết đêm 18/9: Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão (bão số 8) ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo, 16 giờ ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và còn tiếp tục mạnh thêm. Trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió cấp 6, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 21/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 18 và ngày 19/8

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông về đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 8 với tên quốc tế là Mitag Đến 13 giờ ngày 19/9, bão trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm.