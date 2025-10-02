Thời tiết ngày 2/10: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Vào hồi 1 giờ ngày 2/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philipines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo, vào khoảng 1 giờ ngày 3/10, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, vị trí ở 16,3N-124,6E trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philipines) và cường độ gió cấp 8, giật cấp 1.

Vào 1 giờ ngày 4/10, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm tại vị trí 18,3N-119,0E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 15,00N-21,00N; phía Đông kinh tuyến 117,00E. Cấp độ rủi ro cấp tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Do tác động của bão, có gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; Tuyên Quang cấp 2.

Đáng chú ý là tình hình lũ khẩn cấp trên sông. Hiện nay, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên. Do ảnh hưởng vận hành điều tiết các hồ chứa thượng lưu và lũ thượng lưu, mực nước ở hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên chậm, lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) ít biến đổi. Mực nước lúc 1 giờ ngày 2/10, trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 26,29m, trên báo động 3 là 0,29m.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Lô, sông Thương có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 3. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động 3; lũ trên sông Thái Bình có khả năng đạt đỉnh ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Lô sẽ xuống và ở dưới báo động 3; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống dần và ở trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống và ở mức báo động 2; lũ ở hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2.

Cảnh báo ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động 3, nhiều thôn của xã Kim Tân ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/10, thời tiết các khu vực trên cả nước duy trì trạng thái ổn định, phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Một số nơi cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cho các khu vực:

Khu vực Bắc Bộ

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C về đêm và sáng sớm; cao nhất từ 30-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Thủ đô Hà Nội

- Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ dao động từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C./.

