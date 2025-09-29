Thời tiết ngày 29/9: Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh phía Bắc Bộ, Trung Bộ

Hồi 6 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20- 25km/h.

Đến 16 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng-Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m.

Cảnh báo: Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29/9.

Trên đất liền: Khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Từ 29/9-30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.

Cảnh báo từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cấp 2.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 9 tỉnh phía Bắc Bộ, Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định từ 5 giờ 40 phút đén 10 giờ 40 phút ngày 29/9 khu vực các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ tiếp tục có mưa; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh nêu trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La, Lào Cai từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ từ 30-60mm, có nơi trên 90mm; từ Thanh Hoá đến bắc Quảng Trị từ 90-130mm, có nơi trên 180mm; nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Bộ đội biên phòng thành phố Huế đào xúc đất đá, san gạt mặt đường bị sạt lở đất tại đèo Pê Kê, xã A Lưới 1. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Cảnh báo, xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã, phường: Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Bang, Mường Cơi, Ngọc Chiến, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha; Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Sại, Gia Phù, Lóng Phiêng, Mộc Sơn, Phiêng Khoài, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Xím Vàng, Yên Sơn; Bắc Yên, Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sung, Mai Sơn, Mường Bú, Mường La, Mường Lèo, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Tà Hộc, Tạ Khoa, Yên Châu (tỉnh Sơn La); An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Long Cốc, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Pà Cò, Quy Đức, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Văn Miếu, Vân Sơn, Xuân Đài; An Bình, Bình Nguyên, Đà Bắc, Đại Đồng, Đan Thượng, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lai Đồng, Minh Đài, Mường Vang, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Tân Hòa, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Yên Phú, Yên Thủy; Bằng Luân, Cao Phong, Cao Sơn, Hiền Lương, Hương Cần, Khả Cửu, Lương Sơn, Minh Hòa, Mường Động, Kỳ Sơn, Thống Nhất, Tân Sơn, Thu Cúc, Thung Nai, Thượng Long, Tiền Phong, Võ Miếu, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ).

Đối với các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa là các xã, phường: Hạnh Phúc, Minh Lương, Nậm Có, Cầu Thia, Phình Hồ, Púng Luông, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Tú Lệ, Văn Chấn; Bản Hồ, Chiềng Ken, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Hưng Khánh, Khánh Yên, Khao Mang, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Hum, Nậm Chày, Âu Lâu, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Van, Tân Hợp, Trấn Yên, Văn Bàn, Việt Hồng; Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Cảm Nhân, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Dền Sáng, Khánh Hòa, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lục Yên, Mù Cang Chải, Mường Bo, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Tả Phìn, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Quang, Y Tý, Yên Bình, Yên Thành (tỉnh Lào Cai).

Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Pù Luông, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trường Lâm, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ; Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Điền Lư, Hiền Kiệt, Mường Chanh, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Nhi Sơn, Phú Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Lý, Vân Du; An Nông, Biện Thượng, Các Sơn, Định Hòa, Định Tân, Đồng Tiến, Hà Long, Kim Tân, Lam Sơn, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Nông Cống, phường Đông Quang, Đông Sơn, phường Đông Tiến, Trúc Lâm, Quang Chiểu, Quý Lộc, Sao Vàng, Tân Ninh, Thăng Bình, Thắng Lợi, Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Tống Sơn, Triệu Sơn, Trung Chính, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Văn, Tượng Lĩnh, Vĩnh Lộc, Xuân Hòa, Xuân Lập, Yên Định, Yên Ninh, Yên Trường (tỉnh Thanh Hoá).

Tại tỉnh Nghệ An là các xã, phường: Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Quàng, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân; Cam Phục, Châu Khê, Mường Lống, Nhôn Mai, Tam Quang, Yên Hòa, Yên Na; Bắc Lý, Bạch Hà, Bạch Ngọc, Bình Minh, Chiêu Lưu, Đại Huệ, Đô Lương, Giai Lạc, Hợp Minh, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Liên, Lam Thành, Lượng Minh, Lương Sơn, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nam Đàn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Phúc Lộc, Quan Thành, Quang Đồng, Quỳnh Tam, Tam Thái, Thiên Nhẫn, Tương Dương, Vân Du, Văn Hiến, Văn Kiều, Vân Tụ, Yên Trung.

Cùng với đó tại Hà Tĩnh là các xã, phường: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hải Ninh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Cẩm Trung, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn; Đồng Lộc, Đức Thịnh, Gia Hanh, Hà Huy Tập, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Xuân Lộc.

Các xã, phường tại tỉnh Quảng Trị có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Hòa Trạch, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Điền, Kim Ngân, Kim Phú, La Lay, Minh Hóa, Quảng Trị, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Thành, Trung Thuần, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; A Dơi, Ái Tử, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, Nam Trạch, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tân Gianh, Tân Lập, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú; Thượng Trạch.

Tại thành phố Huế là các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 5, Bình Điền, Phong Điền, Phú Lộc; A Lưới 4, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Thái, Phú Bài, Vinh Lộc.

Ngoài ra, đối với thành phố Đà Nẵng là các xã, phường: Hải Vân; Bà Nà, Hòa Vang, Liên Chiểu, Thượng Đức; Avương, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nông Sơn, An Khê, Hòa Khánh, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Tiên Phước, Việt An.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, Hà Tĩnh và thành phố Huế cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/9

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3; riêng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình sáng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sau gió giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất;26-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa Đến Huế, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sáng có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11; sau gió giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

