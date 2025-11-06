Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 6/11/2025, ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 10, diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Chuyển đổi; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Thứ sáu, ngày 7/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các nội dung: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 2 nội dung: Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật An ninh mạng; Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi)./.

