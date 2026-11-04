Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, hạch toán tài sản công

Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Công điện số 71/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công.

Công điện nêu: Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ, Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h ngày 1/1/2026 (Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026).

Thông qua việc thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 đã giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy nắm bắt được thực trạng tài sản công được giao quản lý, sử dụng và các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng làm cơ sở xác định nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy tối đa các nguồn lực của nền kinh tế (trong đó có nguồn lực về tài sản công) yêu cầu cấp bách cần khắc phục các tồn tại, hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia.

Thông tin về tài sản công là một trong các nội dung quan trọng giúp các cấp quản lý đưa ra các chiến lược, kế hoạch và quyết định quản lý, điều hành kinh tế, xã hội.

Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công

Để tăng cường công tác quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản công, bảo đảm tài sản công được quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phản ánh đúng thực trạng; thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê, theo dõi, hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan trung ương, địa phương (văn bản về phân cấp thẩm quyền; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; quy định thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải...; quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý...) để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý trong năm 2027

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trên cơ sở kết quả Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 theo quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại kết quả Tổng kiểm kê do Bộ Tài chính công bố, trong năm 2027, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành củng cố, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản đảm bảo thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về kế toán; thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý, sử dụng đảm bảo phản ánh đúng thực trạng tài sản; thực hiện việc xác định giá trị đối với các tài sản chưa xác định được giá trị quản lý, hạch toán theo quy định của pháp luật. Ban quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản, xử lý tài sản ngay sau khi kết thúc dự án hoặc khi có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền.

Xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được; các tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng; các tài sản sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Toàn quốc hoàn thành kiểm kê tài sản công tại 83.982 đối tượng Trong tổng giá trị tài sản được xác định, tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 7,88 triệu tỷ đồng, tương đương 61,24%.