Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 28/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan từ ngày 26–28/10 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với gần 50 hoạt động đa phương và song phương, bao gồm tham dự các hội nghị, sự kiện của ASEAN, các hội nghị ASEAN với các đối tác và có các cuộc gặp song phương với hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN, các nước và tổ chức quốc tế đối tác của ASEAN tham dự Hội nghị.

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và có các đóng góp thiết thực tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan cho thấy tầm quan trọng chiến lược của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; tiếp tục truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm và bền vững; đồng thời duy trì và củng cố vai trò trung tâm, phát huy tiếng nói trách nhiệm của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Đặc biệt, nhân dịp này, thông qua các cuộc tiếp xúc song phương giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo các nước, các tổ chức, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác mới, đáp ứng đúng yêu cầu của cả hai bên trong giai đoạn phát triển mới, trong những lĩnh vực mới.

Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới./.

