Thủ tướng thăm cán bộ, nhân dân xã biên giới Yên Khương của tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp dự Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, sáng 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã thăm, động viên cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tại xã biên giới Yên Khương.

Xã Yên Khương là một trong 2 xã thuộc huyện Lang Chánh trước đây, không thuộc diện sáp nhập; là một trong những địa bàn vùng xa, miền núi cao và khó khăn của Thanh Hóa, cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Xã có đường biên giới dài 7km với nước bạn Lào; hiện có 1.126 hộ với 5.562 người dân.

Thăm Trạm y tế xã Yên Khương, Thủ tướng Chính phủ đã tìm hiểu cơ cấu tổ chức, đội ngũ y bác sỹ, các hoạt động, cơ sở vật chất, nhất là những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động của trạm.

Chia sẻ khó khăn của những người làm y tế xã về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, đặc biệt là đi lại khó khăn do địa bàn rộng lớn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cán bộ, y bác sỹ Trạm y tế xã Yên Khương phát huy truyền thống, phẩm chất người thầy thuốc Việt Nam, coi sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh chú trọng làm tốt công tác y tế dự phòng; tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân bảo đảm vệ sinh, môi trường.

Cùng với đó, coi trọng y tế học đường, chăm lo dinh dưỡng trẻ em, người cao tuổi; xây dựng mô hình quân dân y kết hợp, không chỉ chăm sóc sức khỏe nhân dân Yên Khương mà có thể giúp nhân dân nước bạn Lào giáp biên giới khám, chữa bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ công an xã Yên Khương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thăm Công an xã Yên Khương, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ, chiến sỹ công an xã, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, sau sắp xếp tổ chức, bộ máy, hiện nay Công an xã có nhiệm vụ mới, nặng nề hơn, nhất là ở khu vực biên giới khó khăn.

Biểu dương Công an xã Yên Khương trong đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội…, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Công an xã cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xã xây dựng thành công xã không ma túy, phấn đấu xây dựng xã không tội phạm, đồng thời đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, đảm bảo ổn định để phát triển, với tinh thần “vì nước quên thân vì dân phục vụ."

Về cơ sở vật chất, Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng mẫu chuẩn cơ sở của đơn vị công an cấp xã, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, thực hiện thí điểm rồi mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Yên Khương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, ngay sau khi đặt chân tới xã biên giới Yên Khương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi kiểm tra, thăm hỏi công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự; công tác xây dựng lực lượng; công tác dân vận và tình hình nhân dân trong khu vực, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc, bảo đảm an ninh-trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất," vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ bình yên biên giới; xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải nắm chắc tình hình; sát dân, gần dân, hiểu dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó, giúp nhân dân trong lao động sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; chăm lo giáo dục, y tế cho nhân dân; xây dựng xã Yên Khương không ma túy; giúp và cùng nhân dân phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc./.

