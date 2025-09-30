Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở thêm cửa xả đáy số 8

Theo Công ty Thủy điện Tuyên Quang, vào lúc 9 giờ ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ đạt 120,12 m; lưu lượng nước ra là 5.055 m3/giây; lưu lượng nước về hồ là 6.980 m3/giây.

Để đảm bảo an toàn công trình, Công ty thủy điện Tuyên Quang dự kiến thực hiện mở cửa xả đáy thứ 8. Thời điểm dự kiến mở cửa xả đáy thứ 8 là 10 giờ 30 ngày 30/9. Tổng lưu lượng nước xả khoảng 5.698 m3/s; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình là 63,26m.

Cũng theo Công ty Thủy điện Tuyên Quang, do lưu lượng nước về hồ Tuyên Quang đạng diễn biến rất phức tạp nên thời gian mở cửa có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Để hạn chế đến thấp nhất các thiệt hại do xả lũ các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thông báo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi hồ thủy điện Tuyên Quang xả lũ đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy.

Các xã, phường và ban, ngành liên quan tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng vật tư, phương tiện cần thiết, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khi nước lũ dâng cao, các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo thực hiện an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi, tuyệt đối không để xảy ra các thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Hiện nay, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đang tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống khẩn cấp xảy ra./.

Hồ Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 2 cửa xả đáy vào sáng 30/9 Lúc 6 giờ ngày 30/9, lưu lượng nước về hồ là 5.489 m3/giây và tiếp tục diễn biến rất phức tạp nên Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở thêm hai cửa xả vào lúc 6 giờ 45 và 7 giờ ngày 30/9.