Tiêm kích F-2 của Nhật Bản rơi khi bay huấn luyện ngoài khơi Thái Bình Dương

Trưa 7/8, một máy bay chiến đấu F-2A của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ASDF) đã rơi xuống Thái Bình Dương, ngoài khơi phía Đông nước này, khi đang bay huấn luyện.

Theo ASDF, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 7/8 (giờ địa phương, tức 10h35 theo giờ Việt Nam) tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Ibaraki. Phi công đã nhảy dù an toàn khỏi máy bay.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và xác minh các thông tin liên quan.

Chiếc máy bay phản lực một chỗ ngồi này được đặt tại Căn cứ Không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc thủ đô Tokyo. ASDF cho biết cho đến nay chưa có báo cáo thiệt hại nào đối với các tàu, thuyền tại khu vực xảy ra tai nạn.

Trước đó, hồi tháng Năm, một máy bay phản lực huấn luyện T-4 của ASDF cũng đã bị rơi xuống một hồ nước lớn ở tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng./.

Mỹ: Máy bay cỡ nhỏ rơi xuống Thái Bình Dương khiến 3 người thiệt mạng Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng động lớn từ máy bay, trước khi có âm thanh va chạm dưới nước và sau đó một số người phát hiện các mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển.