Tiển lãm “Nước non ngàn dặm” tôn vinh vẻ đẹp của Tổ quốc qua hội họa

Chiều 16/8, tại Nhà Thái học, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Triển lãm tranh “Nước non ngàn dặm” chính thức khai mạc.

Sự kiện do Câu lạc bộ Tôi vẽ phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Với hơn 150 tác phẩm của 34 tác giả, triển lãm mang đến không gian nghệ thuật đa sắc, tôn vinh vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của non sông Việt Nam, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua góc nhìn sáng tạo của các họa sỹ đương đại.

Bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám khẳng định Triển lãm “Nước non ngàn dặm” không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là cầu nối tâm hồn, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám vinh dự cùng Câu lạc bộ Tôi vẽ tổ chức sự kiện này như sự tri ân Tổ quốc nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Điểm nhấn của triển lãm là hơn 150 tác phẩm đa chất liệu, từ sơn mài, lụa, màu nước, khắc gỗ, bột màu, chì màu đến sáp dầu được sáng tác bởi nhiều thế hệ, từ học sinh lớp 6, đến những họa sỹ U60.

Nhiều khán giả trẻ thích thú xem tranh trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Nhà sáng lập Câu lạc bộ Tôi vẽ, họa sỹ Đinh Quang Huy chia sẻ mỗi bức tranh là tiếng hát ngợi ca non sông, từ miền núi đến hải đảo, từ nông thôn đến phố thị. Điểm chung lớn nhất chính là sự rung động thiết tha trước vẻ đẹp muôn màu của Tổ quốc.

Người xem có thể bắt gặp sự hùng vĩ của đại ngàn trong tranh của Gia Gia, vẻ trầm mặc gợi hoài niệm qua khung cửa thư viện trong tranh Lưu Ngọc Linh, nét tươi sáng của Đoàn Linh Phương, hay không gian làng nghề náo nhiệt qua tác phẩm của Hải Anh, Phương Thảo.

Những khung cảnh thơ mộng từ biển cả đến phố thị hiện lên trong tranh của Tuyền Nguyễn, sự lộng lẫy của sơn mài Đoàn Hương, hay nét mềm mại trong tranh lụa của Nguyễn Thị Thanh Lưu, Mỹ Linh…

Đặc biệt, loạt tác phẩm của 14 họa sỹ nhí gây ấn tượng mạnh bởi sự hồn nhiên, trong trẻo. Họa sỹ nhí Phạm Khánh Chi, tác giả bức “Cánh buồm đỏ đón gió vịnh Hạ Long” tâm sự: “Cháu vẽ bức tranh này vì cháu yêu biển, yêu những cánh buồm đỏ giống như những ước mơ lớn, bay cao trên vịnh Hạ Long xinh đẹp."

Những cánh buồm ấy cũng là biểu tượng cho khát vọng và niềm tin của thế hệ trẻ hôm nay.

Triển lãm nhận được sự đồng hành của nhiều thương hiệu, trong đó có Takeyo – Nhà tài trợ Vàng. Bà Trương Kim Liên, đại diện Takeyo cho biết: “Chúng tôi tin rằng nghệ thuật là nguồn cảm hứng vô giá. Việc đồng hành cùng Câu lạc bộ Tôi vẽ nhiều năm qua là cách chúng tôi góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua hội họa."

Sự kiện còn có sự ủng hộ của nhiều đơn vị khác như Fleur de Lys Hospitality, Nhã Viên, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của triển lãm.

Nhà sáng lập câu lạc bộ Tôi vẽ, họa sĩ Đinh Quang Huy chia sẻ tại triển lãm (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Không chỉ dừng lại ở trưng bày, triển lãm “Nước non ngàn dặm” còn có chuỗi workshop theo tinh thần Concert Quốc gia vào mỗi cuối tuần. Các hoạt động trải nghiệm phong phú như in khắc “Biểu tượng Việt Nam,” vẽ lá bồ đề, vẽ sổ “Chung khúc hoan ca,” workshop sơn mài “Tĩnh trứng,” hay nặn tò he “Ngàn năm chuyện kể” sẽ đem đến những giờ phút sáng tạo thú vị cho mọi lứa tuổi.

Triển lãm “Nước non ngàn dặm” là hoạt động thường niên lớn nhất của Câu lạc bộ Tôi vẽ, tiếp nối thành công từ những triển lãm gây tiếng vang như “Tôi vẽ Hà Nội,” “Những giấc mơ màu.”

Không chỉ tổ chức tại Hà Nội, Câu lạc bộ này còn mang nghệ thuật đến nhiều địa phương như Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh… thông qua các trại sáng tác và trưng bày.

Với sứ mệnh “Nghệ thuật vì Cộng đồng,” Câu lạc bộ Tôi vẽ hướng đến lan tỏa hội họa đến mọi tầng lớp, tạo cơ hội cho bất cứ ai – từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành – đều có thể cầm cọ sáng tạo. Triết lý “Ai cũng có thể vẽ” chính là động lực để Câu lạc bộ kiên trì đưa nghệ thuật trở thành món quà tinh thần quý giá của xã hội.

Triển lãm “Nước non ngàn dặm”mở cửa tự do cho công chúng tham quan từ ngày 16/8 đến hết 3/9/2025 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh./.

